Il Gela annuncia: «Niente trasferta». Il Bari verso la vittoria a tavolino

BARI - Il Gela sembra tirarsi indietro per la partita di domenica contro il Bari in trasferta al San Nicola. Secondo quanto pubblicato sulla pagina Facebook dalla società dei siciliani la squadra non partirà per disputare il match in Puglia.

Si fa sempre più concreta quindi l'ipotesi che la partita di Serie D in programma domenica pomeriggio possa non disputarsi e che permetterà al Bari di vincere a tavolino.