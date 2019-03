Comunicato stampa del Gela"Niente trasferta al San Nicola"

Un comunicato stampa, ma non ancora la comunicazione ufficiale alla Lega. Si tinge di "giallo" il no della squadra siciliana alla trasferta barese. Anche perché nessuno ha ancora annullato la prenotazione all'albergo Parco dei Principi. Questo il comunicato del Gela calcio: ""Visto l’appello fatto da parte della società S.S.D. Città di Gela all'amministrazione e imprenditori locali, ad oggi non è pervenuto nessuno aiuto economico per sostenere le spese riguardante la chiusura della Stagione calcistica, pertanto la proprietà impossibilitata a portare avanti il progetto calcistico comunica che la trasferta di Bari non verrà fatta per mancanza di fondi e che sta già provvedendo a comunicare alla Lega la rinuncia della disputa della gara Bari-Gela".