Simeri, sanzione anche dalla società?Comunque il Bari presenterà ricorso

Il Bari accuserà alcune lacune: mancheranno, infatti, gli squalificati Quagliata e Simeri. Ma mentre il primo ha rimediato un solo turno di stop (a causa dell’espulsione rimediata a Palmi per gioco violento), il centravanti napoletano è stato fermato per due giornate, per via di frasi ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro. Improbabile che il Bari presenti ricorso per ottenere una riduzione della pena: fedele ad un codice comportamentale interno, il club pretende una condotta professionale impeccabile. Ragion per cui, Simeri (che peraltro ha lasciato i compagni in inferiorità numerica in Calabria) potrebbe ricevere una sanzione anche dalla società.