Covid, Puglia nel picco: 631 casi, contagi al 12%. E 10 morti. Allarme posti letto. Richiamati medici pensionati. Regione stop ai ricoveri

I numeri ormai confermano le previsioni: la Puglia sta entrando nel pieno del picco e i dati continuano a dimostrarlo. E la Regione si prepara a richiamare i medici in pensione per dare una mano in corsia. Intanto ferma i ricoveri ordinari in tutte le steutture. Dopo i 590 casi di ieri e i 485 del giorno prima, il contatore dei positivi continua a salire insieme, purtroppo al numero dei morti che fa registrare 10 vittime. L'ultimo bollettino della Regione parla di 631 su un totale di 5339 test, facendo lievitare al 12% la percentuale muovi contagi/tamponi fino a qualche giorno fa attestata su una soglia pari alla metà.

Dei nuovi casi poco meno della metà, 284, sono in provincia di Bari; altri 32 in provincia di Brindisi, 101 in provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce, 60 in provincia di Taranto, 6 attribuito a residenti fuori regione (11 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti). Numeri che portano a 7.398 il numero degli attualmente positivi.

Dei 10 decessi registrati, 6 sono in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 Foggia, 1 in provincia di Taranto: il numero delle vittime tocca così quota 656.

Del resto che i numeri sarebbero raddoppiati rispetto a marzo e aprile non ci voleva molto: è bastatao seguire la curva di quest'ultima settimana per intendere chiaramente che stavano entrando nel tunnel. Una situazione a cui difficilmente si potrebbe far fronte con gli strumenti ordinari, coprifuoco compreso, come dichiarato dallo stesso presidente Michele Emiliano che, nel corso di una intervista a Rai 3, ha lasciato intendere chiaramente come non esclude una chiusura totale vista la situazione in cui si trovano i nostri ospedali.

L'assessore alla Salute, Pierluigi Lopalco, sostiene che il problema non sono «per ora» le terapia intensive, ma reperire i posti letto necessario per quei contagiati che necessitano di assistenza sanitaria e che non rientrano tra gli asintomatici (E' di oggi la notizia di altri 100 posti letto messi a disposizione della Rete Covid da parte della clinica Mater Dei di Bari). Le persone attualmente ricoverate sono 575, 44 più di ieri quando se ne registravano 479 in reparti di degenza e 52 in Terapia intensiva.

Preoccupazione che si aggiunge a quella dei tracciamenti: se il trend prosegue così vertiginosamente non ci sarà più personale per far fronte alle indagini epidemiologiche.

Precisa Lopalco: «Il numero quotidiano di contagi in leggero e continuo aumento si accompagna di conseguenza ad una pressione sul Servizio Sanitario Regionale, sia sui servizi territoriali che sul sistema ospedaliero. È importante uno sforzo da parte di tutti per rallentare la crescita dei contagi. Nelle prossime settimane dobbiamo ridurre al minimo necessario i nostri contatti sociali».

La Regione Puglia, intanto, sta per richiamare, su base volontaria, i medici pensionati. Lunedì sarà pubblicato un avviso per compilare una graduatoria da cui ogni Asl potrà attingere per far fronte all’emergenza Coronavirus. In base alle specialità dei medici che decideranno di tornare in corsia ci sarà l’assegnazione dei posti negli ospedali e nei reparti. .

Le aziende sanitarie pugliesi, inoltre, potranno anche far ricorso ai giovani medici non specializzati che, come già accaduto a marzo, potranno essere inseriti in affiancamento nei reparti 'no Covid’. L’Asl Bari ha già pubblicato un avviso per i giovani medici e dalla graduatoria potranno attingere anche le altre aziende sanitarie.

Il numero dei guariti invece cresce al rallentatore ed è attestato a 5977, 51 casi in più di ieri.

PUGLIA, STOP AI RICOVERI - Stop immediato ai ricoveri ordinari in tutte le strutture pubbliche e private, fino alla mezzanotte di martedì. E' la misura tampone adottata dall'assessore alla Salute, Pier Luigi Lopalco, per far fronte alla carenza di posti letto per i pazienti covid. I reparti ospedalieri dovranno fermare i ricoveri programmati "sia medici che chirurgici": consentita solo l'attività di urgenza, quella per i pazienti oncologici e quella per garantire i parti. Stop anche all'attività libero-professionale ospedaliera. [m.s.]