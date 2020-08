Coronavirus Puglia, cresce numero positivi (+35) e dei tamponi (2931) in 24 h: 14 contagi nel Barese (c'è anche un neonato), 12 nel Foggiano

BARI - Tende ancora a salire la curva dei contagi in Puglia nelle ultime 24 ore. A fronte di 2931 test per l'infezione da Covid effettuati, infatti, sono stati registrati 35 casi positivi: 14 in provincia di Bari; 4 nella provincia BAT; 12 in provincia di Foggia; 5 in provincia di Lecce.

Fortunatamente non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 279245 test. 3996 sono i pazienti guariti, 419 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4970 così suddivisi:

1618 nella Provincia di Bari;

402 nella Provincia di Bat;

683 nella Provincia di Brindisi;

1297 nella Provincia di Foggia;

642 nella Provincia di Lecce;

291 nella Provincia di Taranto;

37 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

«Il Dipartimento di Prevenzione ha registrato quest’oggi 14 nuovi casi di positività al Sars-Cov2. Si tratta in buona parte - spiega il Direttore generale della Asl Bari Antonio Sanguedolce - di rientri dall’estero, 5 dalla Grecia, 1 da Spagna e 1 da Malta e 3 contatti stretti di casi già in sorveglianza. Sono stati individuati anche 4 casi positivi durante l’attività di triage in struttura sanitaria - tra cui un neonato ricoverato precauzionalmente al Giovanni XXIII e in condizioni stabili - per i quali sono in corso le indagini epidemiologiche. Ribadiamo, ancora una volta, l’importanza di effettuare l’autosegnalazione sul Portale Puglia Salute per chiunque rientri o soggiorni nel nostro territorio».

«Sono tutti provenienti da Malta - gli fa eco Alessandro Delle Donne, Direttore generale della Asl Bt - i 4 casi positivi al Covid registrati oggi. Hanno correttamente fatto autodichiarazione e sono stati sottoposti a tampone. Sono in corso le indagini epidemiologiche sui contatti diretti».

«Le nuove positività al Covid 19 registrate oggi in provincia di Foggia sono 12 - spiega il Dg della Asl Foggia Vito Piazzolla: di queste, 9 sono collegate a tre focolai già noti e circoscritti. Negli ultimi 3 casi si tratta di persone rientrate, rispettivamente, da Croazia, Malta e Ciad. Come sempre il Servizio di Igiene aziendale ha immediatamente provveduto ad avviare l'indagine epidemiologica per risalire ai contatti e attivare la sorveglianza volontaria attiva».

Infine il direttore generale della Asl di Lecce Rodolfo Rollo: «Grazie alle attività di sorveglianza epidemiologica della nostra Asl registriamo oggi 5 nuovi casi, 2 rientri dalla Spagna e 3 contatti stretti di persone positive già note».