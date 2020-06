«La Gazzetta del Mezzogiorno», un altro attentato al marchio

Cari lettori, al peggio non c’è mai fine. Dopo aver scoperto che qualcuno stava tentando di registrare a nostra insaputa il marchio «La Gazzetta del Mezzogiorno», ecco spuntare un altro tentativo di infiltrazione nella storia e nel futuro di uno dei più antichi giornali d'Italia. C'è infatti un'altra richiesta che mira a impossessarsi del nostro nome. È quella della Gda srl, società molto giovane, nata il 19 giugno del 2019, con sede a Roma in via Federico Cesi 30, il cui amministratore unico è la bitontina Giovanna De Palma, i cui soci sono Ilario Francesco Michele Amato, Maria Antea Amato e Antonella Alessia Amato, tutti di Molfetta. L'attività prevalente esercitata dalla Gda srl è la locazione immobiliare di beni propri o in leasing. L'istanza di registrazione del marchio, questa volta, non è stata inoltrata al Ministero dello Sviluppo economico bensì all'European trade mark and design network, cioè la Rete di proprietà intellettuale dell’Unione europea. La richiesta è stata fatta dalla Gda - con l’assistenza dello studio legale Cerino D’Angelo di Pomigliano d’Arco - il 21 maggio scorso, vale a dire nei giorni più bui vissuti dalla Edisud spa e dalla controllata al 100 per 100 Mediterranea spa, alla vigilia delle udienze della sezione fallimentare del Tribunale di Bari e ai successivi verdetti di fallimento pronunciati dai giudici.

Un momento di difficoltà che sta ispirando più di qualche speculatore, evidentemente. Ma anche agli immobiliaristi di Gda la redazione della Gazzetta del Mezzogiorno, oltretutto da pochi giorni riunita in cooperativa, manda a dire che ogni tentativo opaco sarà respinto al mittente. Innanzitutto perché il marchio è di chi lo usa, poi anche per la levata di scudi che non solo i giornalisti e i lavoratori della Gazzetta ma anche i nostri lettori, la società civile e i territori di Puglia e Basilicata hanno prodotto già alla notizia del primo, maldestro tentativo di accaparramento del marchio. In ultimo, vogliamo ricordare l'azione legale nelle mani dei commissari di Mediterranea spa (proprietaria della testata) nominati dal Tribunale, avv. Paola Merico e dott. Rosario Marra.

Non esitiamo, ancora una volta, a definire sciacallaggio ogni operazione che tenda a destrutturare questo bene comune chiamato «La Gazzetta del Mezzogiorno».