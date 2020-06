Covid, in Italia 11 regioni a zero contagi. Stabile andamento nuovi casi: altri 338 nuovi positivi, 44 morti

Stabile il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 338 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 346. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 244 in più, pari al 72,1% per cento dell’aumento odierno in Italia. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.989.

Sono undici le regioni che non hanno registrato vittime nelle ultime 24 ore. Dai dati del bollettino della Protezione Civile emerge che Marche, Campania, Puglia, le province autonome di Trento e Bolzano, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata non hanno rilevato decessi rispetto ai dati forniti.

Il dato giornaliero delle vittime da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia è di 44 (RPT 44). Ieri erano state 55. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 21 mentre ieri erano state 23. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.345.

Sono 26.274 i malati di coronavirus in Italia, 1.211 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.512. Nel dettaglio gli attualmente positivi sono 15.989 in Lombardia (-796), 2.648 in Piemonte (-172), 1.637 in Emilia-Romagna (-90), 772 in Veneto (-6), 499 in Toscana (-3), 243 in Liguria (-1), 1.322 nel Lazio (-35), 626 nelle Marche (-51), 319 in Campania (-18), 418 in Puglia (-4), 66 nella Provincia autonoma di Trento (-4), 837 in Sicilia (-5), 103 in Friuli Venezia Giulia (-2), 511 in Abruzzo (+2), 95 nella Provincia autonoma di Bolzano (+0), 20 in Umbria (-1), 33 in Sardegna (-1), 7 in Valle d’Aosta (+0), 44 in Calabria (-1), 74 in Molise (-23), 11 in Basilicata (+0).

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.449 (+21), Piemonte 4.012 (+6), Emilia-Romagna 4.204 (+5), Veneto 1.978 (+1), Toscana 1.085 (+3), Liguria 1.521 (+3), Lazio 808 (+2), Marche 993 (+0), Campania 430 (+0), Puglia 532 (+0), Provincia autonoma di Trento 464 (+0), Sicilia 279 (+0), Friuli Venezia Giulia 343 (+0), Abruzzo 456 (+2), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 77 (+1), Sardegna 132 (+0), Valle d’Aosta 144 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0).

I tamponi per il coronavirus sono finora 4.620.718, in aumento di 56.527 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.846.621.