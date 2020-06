Coronavirus, Puglia di nuovo «covid free»: 0 decessi e contagi (su 1344 test)

Puglia Covid free ancora una volta nel giro di pochi giorni. Non si sono registrati nuovi contagi né nuovi decessi nella giornata di oggi nella regione, in base al bollettina zero contagi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 147.249 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.515, così suddivisi:

1.488 nella provincia di Bari;

380 nella provincia di Bat;

656 nella provincia di Brindisi;

1.164 nella provincia di Foggia;

519 nella provincia di Lecce;

280 nella provincia di Taranto;

28 attribuiti a residenti fuori regione.

Sono 3.565 i pazienti guariti, 418 sono i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati negli ospedali sono 59, quelli in isolamento domiciliare 359.