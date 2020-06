Coronavirus in Puglia, un solo positivo su 1.810 test e altri 2 decessi nel Brindisino

Oggi in Puglia è stato registrato un solo capo positivo al coronavirus su 1.810 tamponi processati. L'unico caso positivo si è avuto in provincia di Bari, mentre i due decessi sono stati rilevati in provincia di Brindisi.

Salgono a 508 le vittime del coronavirus, i pazienti ricoverati negli ospedali sono 145, quelli in isolamento domiciliare passando da mille a 906. I pazienti guariti sono 2.939, quelli attualmente positivi sono 1.051. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 121.500 test.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.498, così divisi:

1.486

7 nella Provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

650 nella Provincia di Brindisi (un caso è stato eliminato dal database)

1.156 nella Provincia di Foggia;

515 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione

L'APPELLO DI LOPALCO: «Ho studiato bene come funziona la app Immuni e sinceramente vi consiglio di non scaricarla se non siete interessati a sapere di essere entrati in contatto con un soggetto positivo al Coronavirus, potenzialmente contagioso, e non avete a cuore la vostra salute e quella di chi è vicino. In tutti gli altri casi, usatela».

L’epidemiologo Pierluigi Lopalco, capo della task force pugliese per l’emergenza coronavirus, invita i pugliesi - attraverso un messaggio pubblicato su Facebook - a installare sui propri smartphone l'applicazione che aiuta a ricostruire eventuali catene di contagio. «Da ieri - spiega - è possibile scaricare dagli store la app Immuni, sia in versione iOs che Android. La app sarà funzionante nei primi giorni solo in 4 regioni, fra cui la Puglia, ma presto il suo utilizzo sarà esteso a tutto il Paese».

«Se qualcuno mi indica un buon motivo per non usarla che non sia quello da me sopra indicato - conclude - vince un premio».