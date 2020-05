Coronavirus Puglia, 49 casi in un giorno, 29 a Bari. Lopalco: «Code di focolai già sotto osservazione, nessun allarme»

Lieve incremento della curva dei contagi da Coronavirus, come riporta il bollettino odierno diffuso dalla Regione Puglia. Oggi sono stati registrati 1852 test e sono risultati positivi 49 casi, di cui 29 a Bari, ma il professor Pier Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento epidemiologico della regione, spiega che l'aumento relativo del numero di casi fa riferimento a code di focolai già sotto osservazione: si tratta quindi di persone già in isolamento fiduciario, monitorate, asintomatiche o con sintomi lievi.

Nel dettaglio i casi riportati sono così suddivisi:29 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 3 nella Provincia di Brindisi; 10 nella Provincia di Foggia; 2 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto. Per 3 casi è in corso di attribuzione la provincia di provenienza.

Sono stati registrati anche 3 decessi: 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 72.796 test in totale: 1004 sono i pazienti guariti, 2800 i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.245 così divisi: 1362 nella Provincia di Bari; 380 nella Provincia di Bat; 600 nella Provincia di Brindisi; 1098 nella Provincia di Foggia; 502 nella Provincia di Lecce; 270 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

LOPALCO: FOCOLAI SOTTO OSSERVAZIONE - «Non risulta, nonostante l'aumentata attività di sorveglianza, alcun nuovo focolaio importante sul territorio regionale - continua Lopalco - La curva dei casi si è comunque stabilizzata intorno ad una media giornaliera di circa 20 nell'ultima settimana ed è da più di un mese in continua diminuzione. Si raccomanda tuttavia di mantenere elevato il livello di attenzione nel rispetto delle regole e nei comportamenti»

FASE 2, AZIENDE POTRANNO FARE TAMPONI - La Giunta regionale pugliese ha approvato la delibera che aggiorna la rete dei laboratori regionali per l’emergenza coronavirus per aumentare il numero di tamponi. Per potenziare ulteriormente la rete è stato stabilito il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera per la ricezione delle istanze di accesso alla Rete anche da parte delle strutture private di patologia clinica, già accreditate, anche per il settore specializzato di microbiologia e virologia, in possesso dei requisiti e dei criteri per l'accesso alla rete regionale.

L’esecuzione dei tamponi potrà essere svolta, è specificato nella delibera, per «l'attività di sorveglianza» e per "l'erogazione delle prestazioni in regime di ricovero e day- service». Anche le «aziende private» potranno richiese l'esecuzione «su proposta del medico competente aziendale, senza oneri a carico del sistema sanitario regionale».