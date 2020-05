Coronavirus, 4 medici positivi al Perrino di Brindisi

Durante gli screening che vengono effettuati ogni giorno a operatori e degenti nell’ospedale Perrino di Brindisi, nei giorni scorsi sono risultati positivi quattro medici di otorinolaringoiatria. Lo precisa l’Asl in una nota, sottolineando che i medici lavoravano nel reparto di Oculistica nel quale, fin dall’inizio dell’emergenza, erano stati accorpati Otorinolaringoiatria, Endocrinologia e Dermatologia. Il reparto è stato già sanificato nella giornata di ieri dopo aver disposto la sospensione di nuovi ricoveri nei suddetti quattro reparti accorpati. Sono comunque garantite le attività in urgenza.

L’Asl aggiunge infine che sono stati programmati i tamponi per i nove pazienti ricoverati nei quattro reparti e per i contatti stretti dei medici.