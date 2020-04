Coronavirus Puglia, trend stabile per i contagi: 66 casi. 10 i morti. Allarme per i focolai nelle Rsa. Tutti i dati

Continua a calare la curva dei contagi da Coronavirus in Puglia, anche se rimane sempre alto l'allarme nelle Rsa e nelle strutture per anziani (L'ultimo caso è stato registrato a Canosa di Puglia, dove sono morte 3 persone). Il trend ad ogni modo risulta stabile. Secondo i dati diffusi nel bollettino regionale di oggi, infatti, sono stati registrati 1.447 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 66 casi, così suddivisi: 24 nella Provincia di Bari; 9 nella Provincia Bat; 14 nella Provincia di Brindisi; 14 nella Provincia di Foggia; 1 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto; 2 casi di residenti fuori regione.

Sono dieci i nuovi decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce.

Per quanto riguarda il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza, invece, sono - come ricordato - 3.184 così suddivisi: 1.013 nella Provincia di Bari; 315 nella Provincia di Bat; 417 nella Provincia di Brindisi; 756 nella Provincia di Foggia; 426 nella Provincia di Lecce; 228 nella Provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione; 4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 34.518 test. Attualmente il numero dei pazienti guariti ammonta a 323.

In Puglia ci sono 1320 persone in isolamento, e 655 ricoverate negli ospedali della regione, in leggero aumento rispetto a ieri. 25 sono i decessi nella fascia di persone under 60: 5 fra i 30 e i 39 anni, 6 fra i 40 e i 49 anni, 14 fra i 50 e i 59 anni. Per la fascia che va over 60 sono 263 i morti, il range d'età più colpito è quello che va dagli 80 agli 89 anni.

PROROGATA SOSPENSIONE RICOVERI ED ESAMI IN PUGLIA - Restano sospesi i ricoveri ed esami sanitari non urgenti, questa volta però la proroga decisa oggi dal dipartimento regionale alla Salute non fissa una data della scadenza: la disposizione resterà in vigore fino a «ulteriore e contraria disposizione regionale». Sono interrotti, quindi, i ricoveri programmati, le visite ambulatoriali e gli esami non urgenti, i day service, le attività ginecologiche e i corsi di accompagnamento al parto, i nuovi inserimenti nelle strutture residenziali e semiresidenziali e i servizi di assistenza domiciliare salvo quelli oncologici. La sospensione delle attività non urgenti riguarda tutte le strutture accreditate e private.

Sono invece garantiti i ricoveri urgenti e non differibili provenienti dal pronto soccorso, i ricoveri di persone con patologie oncologiche ed ematologiche, gli screening oncologici di secondo livello, la diagnostica di laboratorio di urgenza, le richieste con motivazione di urgenza (codice di priorità U e B), prestazioni di dialisi, le prestazioni oncologiche-chemioterapiche, la radioterapia e la PET/T, le visite specialistiche per rinnovi piani terapeutici nei casi previste, le attività dei centri vaccinali (previa prenotazione anche telefonica), attività delle Commissioni mediche Patenti speciali, assistenza domiciliare integrata per i soggetti già presi in carico.