Coronavirus, oltre 200 contagiati e 12 decessi in Rsa di Soleto e Brindisi: la Procura indaga

Sono due le strutture per anziani, nelle province di Brindisi e Lecce, in cui si sono verificati numerosi casi di contagio da Coronavirus. Una è la casa di riposo «La Fontanella» a Soleto dove si sono verificati 12 decessi tra i circa 90 ospiti contagiati, mentre sono 14 gli operatori sanitari infetti. Sulla struttura di Soleto la Procura di Lecce indaga con due inchieste: una amministrativa, con l'invio di ispettori ministeriali; e una penale. La Procura ha anche raccolto gli esposti dei parenti degli anziani e ha delegato ulteriori accertamenti ai carabinieri del Nas.

C'è poi la residenza sociosanitaria «Il Focolare» a Brindisi. Qui sono 102 i casi accertati (59 ospiti e 43 operatori), quasi tutti asintomatici e al momento isolati e curati nella stessa struttura. La Procura non ha avviato indagini, ma la Asl di Brindisi ne ha chiesto il commissariamento.

Il problema, in tutti i casi, resta la difficoltà di reperire personale per garantire agli ospiti i livelli di assistenza necessari. La Asl di Brindisi ha anche predisposto un piano per l'eventuale sgombero della casa di riposo, qualora peggiori lo stato di salute delle persone contagiate tanto da richiedere il ricovero in ospedale.