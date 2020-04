Coronavirus Puglia, calo dei contagi: 58 casi in un giorno. Nove i decessi: 6 nel Barese. Tutti i dati per provincia

Lento calo della curva sul fronte contagi da Coronavirus in Puglia. Dopo i 105 casi registrati ieri, oggi il bollettino della Regione comunica un calo dei casi positivi: 58 contagi su 1053 test effettuati. In particolare i casi risultati positivi sono così suddivisi: 21 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 16 nella Provincia di Brindisi; 19 nella Provincia di Foggia; 3 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto; 3 casi di residenti fuori regione risalenti a ieri sono stati registrati oggi.

In netto calo anche i decessi: solo oggi sono stati registrati 9 morti. Sei in provincia di Bari, due in provincia di Brindisi e uno in provincia di Lecce. Il totale dei morti in tutta la Regione ammonta a 173. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 18.977 test. Salgono a 94 invece i pazienti guariti clinicamente. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.240 così divisi: 762 nella Provincia di Bari; 129 nella Provincia di Bat; 234 nella Provincia di Brindisi; 546 nella Provincia di Foggia; 362 nella Provincia di Lecce; 180 nella Provincia di Taranto; 23 attribuiti a residenti fuori regione; 4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

ISOLATI, RICOVERATI E GUARITI - Sono 780 i pazienti positivi al Covid 19 ricoverati in tutte le strutture ospedaliere di Puglia. 912 quelli in isolamento a casa. L'analisi dei dati in qualche modo conferma che da alcuni giorni, dopo aver superato la curva esponenziale, stiamo ormai a cavallo del cosiddetto picco. Fa ben sperare il calo del numero di contagi in base ai tamponi effettuati, ma non bisogna abbassare la guardia. Il dato non ha incontrato ancora il punto di discesa e il raggiungimento del punto zero che sembrerebbe comunque lontano da quello ipotizzato del 9 aprile. Motivo per cui resta necessario confermare le misure di distanziamento sociale.

MORTO 40ENNE NEL LECCESE - Uno dei ricoverati nel Dea di Lecce, affetto da Covid 19 in Salento, è deceduto oggi al Vito Fazzi. Aveva 40 anni.

153MILA MASCHERINE DALLA PROTEZIONE CIVILE IN PUGLIA - Il trasporto verso il deposito di transito, per l'immediata distribuzione alle strutture pugliesi, è stato a cura dell’Esercito.

IL DATO NAZIONALE - Superati i 15mila morti, ma calano i pazienti in terapia intensiva. Arcuri: “Non stiamo vincendo, presto per pensare ai calendari”. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, il bilancio nel nostro paese è di 88.274 contagiati, 15.362 morti e 20.996 guariti per un totale di 124.632 casi registrati.