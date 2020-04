Coronavirus in Puglia, la Protezione civile consegna 153mila mascherine alla Regione

BARI - La Protezione civile nazionale oggi ha consegnato alla Regione Puglia, 128mila mascherine chirurgiche (erano previste in consegna 79mila), 25mila mascherine FFP2-KN95 (previste in consegna 39 mila), 64.000 bende monovelo tipo «montrasio» (non DPI, previste in consegna 73mila), 60 camici, 2000 guanti, 6.000 accessori pompe B-Braun, 300 maschere NIV Philips 300, 3.340 cateteri Venosi Centrali Vygon. Il trasporto verso il deposito di transito, per l'immediata distribuzione alle strutture pugliesi, è stato a cura dell’Esercito. In serata è atterrato a Palese un ATR 42 di Leonardo, con a bordo altro materiale da inventariare.