Coronavirus, 30 casi nell'ospedale di Castellaneta, il sindaco: «Situazione critica»

TARANTO - Circa 30 casi positivi al Coronavirus, su oltre 500 tamponi, sono stati riscontrati all’ospedale San Pio di Castellaneta e al locale distretto sanitario. Lo ha reso noto con un post su Facebook il sindaco Giovanni Gugliotti, che è anche presidente della Provincia di Taranto, spiegando che «nei giorni scorsi è stato fatto il secondo tampone di controllo ad alcuni reparti, quali Medicina, Dialisi e Direzione sanitaria e, purtroppo, si sono registrati ulteriori 6 casi positivi».

La magistratura ha avviato da tempo un’inchiesta per accertare una eventuale violazione dei protocolli. Il primo a risultare contagiato fu un dirigente medico. In seguito, man mano che venivano processati gli altri tamponi, è stata accertata la positività di altri operatori sanitari e degenti. I casi dovrebbero essere più di 30 in quanto alcuni medici e infermieri contagiati, residenti nel Barese, sono stati conteggiati in quest’ultima provincia.

«La situazione - aggiunge il sindaco Gugliotti - è critica in particolare nei reparti di Ostetricia e Pediatria, dove, oltre all’assenza del personale risultato positivo al Covid-19, si registrano spostamenti di ulteriori unità dal nostro ospedale verso il SS. Annunziata di Taranto, mettendo a rischio il futuro del Punto Nascita». Su questo, e «più in generale - conclude il primo cittadino - sull'intera struttura, i sindaci del versante occidentale sono a lavoro, da Massafra a Ginosa, per far sentire la voce del territorio».(