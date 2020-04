Coronavirus in Italia, calano pazienti in terapia intensiva (-74) aumenta il numero dei guariti Altre 681 vittime

Calano il numero degli accessi nelle terapie intensive italiane e cala anche il numero delle vittime. Dati incoraggianti sono stati definiti dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli durante l'illustrazione del bollettino nazionale sulla diffusione del virus in Italia.

Sono 88.274 le persone ancora contagiate dal coronavirus Covid-19 in Italia. Si tratta di 2.886 casi in più di ieri, in aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 2.339. Il totale dei casi è di 124.632 a cui vanno sottratte le 15.362 vittime e i 20.996 guariti.

Sono 15.362 i morti dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 681. Venerdì l’aumento era stato di 766. Il 27 marzo i deceduti erano stati 970.

Delle 124.632 persone contagiate dal coronavirus 29.010 sono ricoverati con sintomi, dato in calo rispetto al giorno precedente, 55.270 (il 63%) si trovano in isolamento domiciliare e 3.994 in terapia intensiva. Questo dato è in calo rispetto ai giorni precedenti, e rispetto a ieri ci sono 74 persone in meno ricoverate.