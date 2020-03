Coronavirus Italia, 6.387 contagi, 622 guariti e 366 decessi. In Puglia 7 nuovi casi tra Lecce e Foggia: si sale a 46

Sono 6.387 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.326 persone rispetto a ieri, e 366 i morti, 133 in più. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile. I guariti sono 622, 33 in più di sabato.

Per la mascherine "stiamo firmando una serie di contratti che dal 12 marzo al 30 aprile ci metteranno a disposizione 22 milioni di quelle chirurgiche". Così il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.

In Puglia i casi salgono a 46: 7 nuovi contagi tra Lecce e Foggia. In Basilicata invece i pazienti positivi al Covi 19 sono 5, gli ultimi due casi a Matera.

IL CONTROESODO DA NORD A SUD - Contro esodo ai tempi del coronavirus. Si chiama Angela ed era a Monopoli fino a qualche ora fa per seguire i lavori di ristrutturazione di una casa di famiglia, ma leggendo le notizie sulla chiusura totale della Lombardia ha prenotato il primo treno per Milano per tornare a casa. Un Intercity partito da Bari alle 11.55 e che a Milano arriverà dopo circa 12 ore di viaggio.

«Stanotte mi sono allarmata - racconta Angela - Io di solito non mi allarmo mai, sono una persona positiva, però le informazioni della chiusura totale della Lombardia, sia in entrata che in uscita, mi hanno allarmata e di corsa sono riuscita a trovare questo treno». Riguardo agli inasprimenti delle disposizioni per evitare il contagio da coronavirus che limitano l’ingresso nella zona rossa dice: «Sono residente e devo per forza entrare perché ho la famiglia. Immagino uno scenario di chiusura. Di gente che non si muove, si muove poco». Quanto alla paura di ammalarsi, netta la risposta di Angela: «No».

STOP AI RICOVERI NEGLI OSPEDALI PUGLIESI - Nell’ambito delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Coronavirus, il direttore del dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, ha annunciato che da oggi «sono sospese in via straordinaria tutte le attività sanitarie non urgenti nelle strutture pubbliche. Le prestazioni urgenti e indifferibili restano invece garantite».