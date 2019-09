Xylella, ritardi negli abbattimenti: la Regione Puglia multa sé stessa

A causa dei ritardi nell’abbattimento degli alberi colpiti dalla Xylella, il batterio che sta essiccando gli ulivi pugliesi, la Regione Puglia sta multando 'se stessa', ovvero l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (Arif), con sanzioni che variano da mille a 30mila euro per ogni albero non abbattuto. Gli alberi oggetto delle sanzioni, che vengono inflitte dall’Osservatorio fitosanitario regionale, sarebbero 18 ulivi infetti nella zona di Ostuni (Brindisi). La notizia è riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia.

La Regione conferma e spiega che le sanzioni all’Arif sono un atto dovuto, conseguenza della delibera 1890 del 2018. La delibera stabilisce infatti che le operazioni di trattamento fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette nei monitoraggi 2018-2019, siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’Arif, al fine di garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione Ue.

La Regione assicura anche che, con tutta probabilità, nessun euro sarà sborsato dall’Arif.