Conte a Ceglie Messapica: «Stanziati 300mln per Xylella»

«Sono già venuto in passato, ho incontrato una delegazione di stakeholders che soffrono particolarmente per la xylella. Sono già stati stanziati 300 milioni, siamo d’accordo con la ministra Bellanova perché siano attivati all’inizio del 2020. Bisogna intervenire, è una somma significativa, potrà essere utile». Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato a Ceglie Messapica (Br).

«Probabilmente in passato c'è stata una sottovalutazione del fenomeno, bisognava intervenire più drasticamente. I fondi ci sono, bisogna delimitare questa iattura», aggiunge.

Il premier Giuseppe Conte è arrivato a Ceglie Messapica (Brindisi) nel pomeriggio, dove ha vitistato insieme al governatore della Puglia Michele Emiliano, il centro di riabilitazione ad alta specialità 'Fondazione San Raffaele'. Al suo arrivo il capo del Governo non ha voluto rilasciare dichiarazioni.