Contrasto alla Xylella, Lezzi: «per il 2020 e il 2021 in arrivo 300 mln»

Per il contrasto alla Xylella «alla fine del 2018 abbiamo stanziato 30 milioni di euro attraverso il Fondo sviluppo e coesione, di cui presiedo la cabina la cabina di regia. Inoltre, sempre attraverso tale Fondo, intendo stanziare le risorse aggiuntive necessarie, parlo di 150 milioni per il 2020 e di 150 per il 2021». Lo rende noto il ministro per il Sud Barbara Lezzi in un’intervista.

Lezzi ricorda che in vista dell’approdo in Parlamento del decreto varato in Cdm domani a Lecce terrà un incontro proprio sul tema della Xylella «con associazioni di categoria, sindaci, sindacati, agrotecnici. Lo scopo è quello di stabilire, di concerto con tutti i partecipanti, come utilizzare al meglio queste risorse e, soprattutto, è indispensabile che arrivino agli agricoltori». Alla domanda se intende incontrare anche gli olivicultori, Lezzi risponde: «certamente, già questa mattina a Lecce incontrerò con il Presidente Conte una delegazione e mi auguro che vorranno partecipare anche al tavolo di domani. Non si può prescindere dal loro ascolto», osserva.