Patto Cnr-Eni sulla ricerca: il premier Conte in visita a Lecce

LECCE - I rappresentanti delle organizzazioni di categoria potranno guardare negli occhi il premier Giuseppe Conte, che è peraltro di origine pugliese, per spiegare il dramma immane che stanno vivendo gli agricoltori dall’arrivo di xylella fastidiosa ad oggi.

All’incontro, in programma alle 10.15 al collegio Isufi, nel Campus universitario di Ecotekne, parteciperà anche una delegazione di sindaci.

«La delegazione di Coldiretti Puglia, guidata dai presidenti di Coldiretti delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, incontrerà il presidente del Consiglio Conte sulla drammatica emergenza Xylella che ha devastato milioni di ulivi nel Salento con olivicoltori, frantoiani e vivaisti al collasso e sulla necessità di misure e interventi straordinari per la semplificazione degli espianti, il sostegno al reddito per 5 anni delle imprese agricole, di frantoi e vivai, il sostengo ai lavoratori attraverso la garanzia dei contributi agricoli», dicono da Coldiretti e annunciano: «Sarà illustrato il Piano in 10 punti di Coldiretti per la ricostruzione del patrimonio olivicolo del Salento».

Sarà presente anche una delegazione di Confagricoltura, guidata dal presidente regionale Luca Lazzàro. Al premier Confagricoltura presenterà la piattaforma «che contiene gli interventi essenziali alla rinascita del Salento e della sua agricoltura, devastati dal flagello della Xylella». «La Puglia agricola vuole ripartire e rialzare la testa - afferma il presidente di FederPuglia Lazzàro - Dopo anni di attese e di mancanza di una strategia politica, abbiamo bisogno che il Governo prenda decisioni urgenti, a partire dagli interventi necessari a sburocratizzare le procedure per gli espianti e a rilanciare il territorio».

Nulla da fare, invece, rispetto alla richiesta di incontro con i sindaci del Lecce, avanzata dal sindaco di Gallipoli, Stefàno Minerva, che incontrerà però il premier in qualità di presidente della Provincia, durante l’incontro nell’istituto di nanotecnologie. Un’occasione che Minerva sfrutterà per consegnare al premier i verbali dell’assemblea dei sindaci e per strappargli la promessa di un incontro urgente a Roma per parlare della «fastidiosa».

Intanto il sindaco di Uggiano Salvatore Piconese scrive: «È utile avvisare il popolo salentino che colui che si è presentato come “l'avvocato degli italiani” non vorrà incontrare la delegazione dei sindaci per discutere della questione xylella. Ne prendiamo atto, ma non retrocediamo di un solo millimetro nella lotta per dare al Salento un futuro migliore. Andremo avanti, con la forza di un popolo di formiche contro l'arroganza di un’élite di giganti».