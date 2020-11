Jasmine Carrisi e il duetto con papà Al Bano, pronti per The Voice

Debutterà il 27 novembre in prime time su rai 1 nel format The Voice insieme al papà Albano. E nell'attesa dell'importante esordio nel programma condotto da Antonella Clerici, Yasmine Carrisi si rilassa a Cellino accanto alla sorella Brigitta Cazzato (figlia di primo letto della mamma Loredana Lecciso) e al fidanzato Alessandro. Ma al Salento Yasmine sta per dire arrivederci perché -in vista del lancio del prossimo disco - si trasferisce a Milano. "Abbiamo già individuato un appartamento" confida Lory Lecciso alla Gazzetta del Mezzogiorno " Yasmine andrà a Milano per studiare e per preparare il nuovo disco che dovrebbe essere pronto per i primi del 2021". Dopo 'Ego', il singolo che ha avuto un enorme successo, Yasmine è già in sala di registrazione per fare il bis. Da Cellino la primogenita di Albano e Loredana porterà a Milano anche il cane appena entrato in famiglia e ribattezzato Ciro. "Yasmine lo ha chiamato così perché voleva inizialmente un mastino napoletano" scherza mamma Lory. Così, ieri a pranzo nel grande e sontuoso salone della residenza Carrisi, oltre a Lory, Brigitta e Alessandro c'era anche la mascotte della famiglia cioè il cane Ciro.

Niente dieta per Yasmine che è perfetta e bellissima nella sua forma fisica, ma solo tante passeggiate fra gli ulivi secolari delle Tenute Carrisi con il papà e il cane per allenarsi al ritmo incandescente che la aspetta a Milano dove si dividerà dalla prossima settimana tra lo studio, il programma e il nuovo disco. Routine interrotta solo quando - per la gioia sua e del papà - andrà a trovarla il fratello Albano junior detto Bido che studia in Svizzera. Che cosa succede di altro nel salotto social sull'asse Roma /Puglia ? Vediamo insieme tutte le anteprime.

The Voice sarà condotto da Antonella Clerici che tuttavia non sarà da sola visto che avrà una giuria composta da cinque esperti del campo della musica che li ascolteranno di spalle. In giuria ci saranno Gigi D’Alessio, con cui lady Clerici ha avuto un imprevisto a E’ sempre mezzogiorno, (“Competenza musicale fuori dal comune, conosce già il programma”), Loredana Bertè (“La regina del rock, donna con una personalità forte che non dice mai cose banali”), Clementino (“Rappresenta il mondo della rap, un’esplosione di vitalità”) e la sopra citata coppia composta da Al Bano e Jasmine (“Mi piaceva l’idea di avere una coppia che provenisse da due generazioni"). E proprio su Albano e Yasmine si concentra l'attenzione della critica che punta molto sull'accoppiata tra padre e figlia. "Sono molto simili" commenta Loredana Lecciso " e si amano tanto. Credo che per Yasmine sarà un esordio davvero bello anche e soprattutto perché avrà accanto il papà ". Auguri di cuore a Yasmine!

Finalmente Iva Zanicchi è venuta fuori dall'incubo del covid. Ma a trepidare sono stati in tanti soprattutto quando la grande cantante era in ospedale a Vimercate. Pochi sanno che tra gli amici che le hanno tenuto affettuosamente compagnia mentre era nel letto d'ospedale c'è Tania Missoni. La bella Tania, regina della moda made in Italy di origine pugliese, è legatissima ad Iva e non ha mancato nemmeno un'ora di farle sentire in quei giorni difficili il suo affetto. "Sono stata preoccupata, lo ammetto" racconta Tania alla Gazzetta " per fortuna Iva quando non poteva rispondere mi mandava degli audio e mi rassicurava. Adesso che sta bene non vediamo l'ora di rivederci tutti insieme anche con il suo compagno Fausto. Iva è una donna fantastica che sa trasmettere un sentimento di amicizia come solo i grandi sanno fare". Per Iva, Tania ha preparato un regalo di Natale molto speciale ovviamente firmato Missoni.

Fino allo scorso anno lei conduceva Agorà su Rai 3 occupandosi prevalentemente di politica e attualità. Ma il salto nel day time di Rai 1 per Serena Bortone è stato subito vincente. La giornalista con il suo programma quotidiano Oggi è un altro giorno ha ingranato la quinta e porta a casa risultati a due cifre con una produzione interna a costi volutamente bassi. Dalle interviste allo specchio fino ai talk sul covid molto ben fatti, la bella Serena ha catturato i telespettatori con la sua grazia e la spontaneità. Nei giorni scorsi la Bortone ha avuto tra i suoi ospiti Luca Argentero campione di share con la fiction Doc che ha chiuso la prima serie a quasi 9 milioni di telespettatori. Altra bella intervista, quella fatta da Serena a Luca Barbareschi che, oltre a parlare di teatro e carriera, si è confidato - per la prima volta- a proposito dell'amore. Luca ha dichiarato infatti grande amore alla moglie Elena Monorchio che gli ha dato due splendidi figli.

Parte bene Myrta Merlino con la sua L'aria di Domenica che inaugura il contenitore festivo sulla 7. Forte del successo del suo programma quotidiano L'aria che tira , Myrta ha portato la sua verve la domenica pomeriggio chiamando con sé l'ex premier Mario Monti, il vignettista Vauro e l'attore Claudio Amendola. Scommessa vinta per l'editore Urbano Cairo che è appena uscito dal covid più energico e smagliante di prima.

Il patron del Corriere della sera e della 7 non sbaglia un colpo sullo scacchiere editoriale e televisivo. Quali altre mosse ha in serbo? Come direbbe il poeta, lo scopriremo solo vivendo. Per adesso in bocca al lupo a Myrta che domani torna con la sua seconda puntata cercando di superare il 3 per cento dell'esordio. E ha molte possibilità di farcela.