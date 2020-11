Doppia Guaccero tra tv e fiction: sul set allestito tra Bari e Monopoli

Bianca Guaccero è Rosa la nuora del boss nella nuova fiction prodotta dalla Casanova di Luca Barbareschi Il medico della mafia. È una storia girata in Puglia tra Bari e Monopoli che andrà in onda alla fine del 2021. Le prime immagini ci regalano una Guaccero in splendida forma che si alterna tra la sua trasmissione su Rai 2 «Detto, fatto» e la fiction pugliese diretta da Cinzia Th Tortini. Ma Bianca sul set non è la sola star. Secondo quanto la «Gazzetta del Mezzogiorno» è in grado di anticipare, nel cast ci sono Marco Bocci, Loretta Goggi e Violante Placido. E dunque, la bella attrice e conduttrice di Bitonto torna alla grande nel circuito delle fiction di qualità senza lasciare il programma di Rai 2 che in questa edizione ha cambiato orario per far posto a «Ore 14» di Milo Infante, approfondimento di politica che in 50 minuti riesce a raggiungere quasi il 3 per cento offrendo al pubblico della rete diretta da Ludovico di Meo un grande classico del giornalismo (il Copy è del bravo Davide Maggio, anche lui pugliese doc, patron del sito tra i più visti della TV e produttore). Bianca è sempre molto amata dal suo pubblico che la inonda di messaggi sui social e la segue a qualsiasi ora e in qualunque rete. «L’affetto dei miei followers è fondamentale per me» confida la Guaccero che ha fatto la sua fortuna anche grazie ad una carica straordinaria di empatia e umanità . Ma proprio in casa Rai e Mediaset sono tante le novità e i cambi di palinsesto legati soprattutto al covid. Vediamoli insieme come ogni sabato in anteprima.



Carlo Conti torna a casa Carlo conti è tornato ieri sera a condurre da casa il suo «Tale e quale show» perché dopo le dimissioni dall’ospedale fiorentino, è praticamente fuori dall’incubo del Covid che aveva lasciato trepidanti i suoi fans. La medicina più potente per la sua guarigione, ha ammesso il conduttore, è stata la vicinanza della sua famiglia in particolare del figlio Matteo e della amatissima moglie Francesca. Ma se Carlo è guarito, resta in ospedale a Vimercate Iva Zanicchi che aggiorna i suoi followers sulle sue condizioni di salute via Instagram. La magnifica Iva è coccolata dal personale ospedaliero anche se resta doverosamente in totale isolamento. Ne approfitta per chattare con le sue amiche più care. Due giorni fa ha trovato il tempo di mandare un saluto e un augurio pieni di affetto alla sua amica Tania Missoni che festeggiava i 36 anni del figlio Ottavio. Tania e Iva sono molto legate e non passa giorno che lady Missoni non mandi un messaggio alla Zanicchi o non senta al telefono il compagno di lei Fausto. A Milano ha scoperto da pochissimo il covid anche Caterina Collovati che ha annunciato di essere positiva sui social diventando subito fortemente mediatica come è nel suo stile. La bella giornalista è in isolamento nella sua meravigliosa casa affacciata sulle guglie del Duomo (stesso indirizzo di Afef Jnifen ex signora Tronchetti Provera e di Catherine Price vedova di Leonardo Mondadori) di cui ha lasciato un’ala al marito, il campionissimo Fulvio e alle figlie Clementina e Celeste che vivono però per conto loro (la famiglia per fortuna è tutta negativa). A Caterina, ad Iva e a Farlo un affettuoso in bocca al lupo da parte nostra !!!



Rogoredo e la firma del tg 1 Lei è Micaela Palmieri, una delle firme di punta del Tg1. «Next Stop Rogoredo. Storia di chi è uscito dal bosco della droga» (Prefazione di Alessandro Rodino Dal Pozzo Presidente della Comunità San Patrignano) editore Baldini+Castoldi è il suo ultimo libro già richiestissimo.

«Le persone come te non si rendono conto, l’eroina per quelli come noi è la vita, l’unica ragione di vita. Per questo è così bastarda, la provi e non puoi più vivere senza. È più forte di qualsiasi altro bisogno, di qualsiasi affetto. È il demonio in persona, capisci?». «L’Inferno esiste, è sulla Terra e ha un nome», scrive Micaela. Lo chiamano il bosco di Rogoredo e si trova a poche fermate di metropolitana dai grattacieli sfavillanti di Milano. È la più grande zona di spaccio a cielo aperto d’Italia, qui arrivano da tutta Europa dannati che per pochi euro comprano dosi di eroina da diavoli che vendono sogni di morte. Sono tante le storie raccontate in queste pagine: Carlo, che ha alle spalle tante perdite e tanto dolore e ora si aggira dentro il boschetto in una danza macabra e senza sosta, sempre alla ricerca di una dose; Regina, che ha il collo lungo come le donne nei quadri di Modigliani e vuole solo sballarsi; Luna che ha perduto se stessa e fatica a ritrovarsi e Silvia, una ragazza perbene, semplice, caduta per caso nel tranello della droga, mentre il padre continua a cercarla ogni giorno per le strade della città. La giornalista Micaela Palmieri, insieme a un cameraman e a un volontario, ha passato una notte nel bosco della droga e si è immersa in tutto il suo orrore e nella solitudine di queste vite piene di niente.

Il risultato è questo libro: un’inchiesta dura, straziante e necessaria che, in forma romanzata, racconta storie di una vita drammaticamente vera. Ma oltre all’abisso della dipendenza e della violenza queste pagine parlano anche della voglia di ricominciare, perché nessuno esce dal bosco uguale a come ci è entrato. Libro imperdibile che la Palmieri sta presentando in tour nei vari programmi della rai. Brava!



Federica e la Puglia La settimana scorsa abbiamo scritto in questa rubrica un capitoletto dedicato sostanzialmente agli ottimi ascolti di «Mattino 5» che rappresentano una rinascita e un’affermazione netta di Federica Panicucci. In coda avevano dato conto anche di alcune indiscrezioni legate alla possibilità di un matrimonio pugliese della conduttrice con il compagno Marco Bacini. Le voci nascevano dal fatto che la Panicucci era stata invitata dalla Masseria Torre Maizza a trascorrere poco meno di una settimana nell’estate scorsa tra i trulli e le bellezze della nostra regione. Voci, si diceva. Niente di confermato né di sconveniente visto che la Masseria è sicuramente tra le più belle e meglio gestite dell’Alto salento. Ma Federica l’ha presa molto male e ha smentito sulle storie Instagram ignara forse delle belle parole che le erano state riservate a proposito dell’argomento principale del pezzetto: la sua professione. Perché tanta nettezza nel prendere le distanze da questo gossip peraltro non nuovissimo (da anni si parla di nozze per lei e Bacini)? Forse si sposa altrove o addirittura non si sposa piu? Ah saperlo, direbbe una grande firma del giornalismo come Alberto Dandolo. La verità verrà presto a galla, intanto godiamoci Federica sulla cover del settimanale «Oggi» diretto da Umberto Brindani. Foto bellissime e intervista top. E comunque auguri perché in questo momento la Panicucci ha certamente il vento in poppa!