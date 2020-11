Federica Panicucci si sposerà a Savelletri in Puglia

Era appena arrivato alla guida di Pomeriggio Norba insieme a Daniela Mazzacane, storico volto della rete di Conversano. La conduzione in coppia è durata poco perché Attilio Romita, ex tg uno ed ex capo della sede regionale Rai Puglia, cambia ancora una volta penne e sbarca al timone del Tg Norba della sera. Romita arriva in conduzione nei prossimi giorni mentre al suo posto è già ben posizionata Veronica di Radionorba che insieme a Daniela offre una proposta 'al femminile' da intrattenimento e informazione. Ma le novità di Telenorba non finiscono qui perché il dinamico direttore di rete Antonio Azzalini è prolifico di novità. Che cosa altro arriverà? Il 16 novembre torna la nuova edizione di Mudù con Uccio De Santis mente nel 2021 arriveranno molto probabilmente tre donne alla conduzione di nuovi programmi oltre ad un format inedito che è stato ribattezzato l'Ulisse di Telenorba. Si tratta infatti di una trasmissione a divulgazione scientifica sul genere di quella di Rai1: al posto di Alberto Angela ci sarà Mauro Ottomano. Le tre donne in rampa di lancia invece sono una più bella dell'altra. I nomi? Ve li sveliamo noi in anteprima. Seguiteci.



Hoara, Anna e Manila Hoara Borselli ex moglie di Walter Zenga e volto di punta di Massimo Giletti e anche di Rete 4, potrebbe sbarcare a Telenorba con un progetto legato ai temi della attualità visto dalla parte dei consumatori. Manila Nazzaro ex miss Italia foggiana doc, rivelazione dell'ultimo Temptation Island (ancora legata fino a novembre ad una esclusiva con canale 5) si dovrebbe occupare di bellezza e tendenze mentre Anna Falchi tornerebbe ad un format di intrattenimento forse in prima serata. Resta nelle intenzioni di Azzalini l'idea di realizzare una nuova edizione del programma comico itinerante coinvolgendo grandi nomi . Tutto questo covid permettendo è in cantiere per i palinsesti 2021/2022.



Mary e la cultura al top Giovedì scorso ha debuttato in collegamento con Mattino Norba l'avvocato Michele Conte presidente del museo dei record (per presenze e progetti) quello di Ostuni. Ottimo il riscontro di share. Ogni giorno secondo fonti bene informate il programma porta a casa oltre sessantamila teste battendo spesso per quanto riguarda la Puglia trasmissioni Rai o Mediaset. Merito dell'armonia che si respira tra i due conduttori la bella Mary de Gennaro e il giornalista Antonio Procacci. Mary ha condotto anche in solitaria a settembre ottenendo ottimi risultati. Lei e Antonio riescono a trasmettere, soprattutto in questi tempi difficili di covid, un garbo e una empatia assai rara.

Paola slitta su rai 2 Doveva partire la prossima settimana e invece per il nuovo programma di Paola Perego bisognerà aspettare ancora. Paola è a casa affetta da covid e dal suo profilo Instagram dispensa consigli intelligenti ai giovani: state attenti ad indossare sempre la mascherina e a lavarvi le mani perché il virus è in agguato. Positivo al covid anche un ospite vip di Serena Bortone che mercoledì scorso non è andata in onda per gli accertamenti sanitari di rito. Serena con il suo programma delle 14 su Rai1, secondo quanto ha dichiarato lo stesso direttore Stefano Coletta, ha raggiunto molto prima di chi la precedeva cioè Caterina Balivo uno share a due cifre proponendo argomenti di interesse generale.

Exploit a tutto tondo per Alberto Matano che ha portato la sua Vita in diretta verso i 3 milioni di telespettatori confermandosi il vero re degli ascolti della rete ammiraglia. Per Matano adesso si parla di un possibile approdo a Sanremo. Sarebbe il giusto riconoscimento per la professionalità espressa in questi due anni vissuti alla rete. A proposito di covid, positiva anche Iva Zanicchi mentre è ammalata pure Camila Raznovich . La programmazione delle reti subisce vari cambiamenti dovuti appunto alla diffusione del virus. C'è da dire che la task force rai funziona molto bene perché ogni giorno gli studi vengono sanificati.



Nozze in vista per la Panicucci È la conduttrice che ha il programma con il maggior tasso di crescita nel day time. Federica Panicucci questa stagione sta sbancando l'auditel con il suo Mattino 5 che si piazza sempre in vetta ogni giorno nella hit degli ascolti. Ma per Federica è un momento d'oro visto che il suo amore con l'imprenditore Marco Bacini veleggia alla grande verso un traguardo importante: il matrimonio. Si dice che la bella Fede abbia pensato addirittura ad un sì in Puglia forse proprio a Masseria Tozze Maizza dove lei e Marco sono stati ospiti nella scorsa estate. La masseria è tra le più belle della regione ed è ambita dai matrimoni vip. Chi sa se, come si dice, sarà Michele Zaurino il genio dei fiori ad occuparsi dell'allestimento floreale... Per ora dalla Panicucci nessuna conferma ma i pugliesi ci sperano visto che la amano molto.

Ricevimenti sì, ma low profile Feste e compleanni in Puglia ormai si festeggiano con pochissime persone e tutte si attengono alle norme anti covid. I pugliesi sono un popolo responsabile e lo dimostrano sempre nei momenti cruciali. Così, addio alle kermesse del passato sontuose e sofisticate. Bruno Bellini direttore del seguitissimo sito Lifestyle blog.it ha brindato ai suoi 39 anni in solitaria a Monopoli tagliando la torta insieme alla compagna Teresa Visconti mentre Maria Teresa La Penna, figlia di Piero, popolarissimo fondatore del gruppo folk ostunese La stella e cantante apprezzato in tutto il mondo, ha organizzato un brindisi a base di Negroamaro nella sua casa in Veneto solo con i genitori per festeggiare la nascita del secondogenito Pietro prima di traslocare per tornare a vivere nella sua amata Puglia.

Eppure - per fortuna- c'è ancora chi si muove per una passeggiata nel week end scegliendo proprio il centro storico della Città Bianca dove è stata avvistata due giorni fa la top model brindisina Antonia dell'Atte. Tra i posti più gettonati il ristorante La vispa Teresa di Teresa Prezioso che ha iniziato a fornire pietanze pugliesi a domicilio ed è richiesta ovunque. Malgrado il covid quando le donne imprenditrici si rimboccano le maniche, il successo è assicurato.