Il virus fa slittare le riprese della Lolita in salsa barese

Dopo Imma Tataranni, arriva su Rai 1 il commissario Lolita Lobosco. Le riprese per le 4 puntate previste della fiction tratta dai romanzi della splendida penna barese di Gabriella Genisi, avrebbero dovuto avere inizio il 23 marzo, ma l’emergenza sanitaria del coronavirus ha spostato a fine aprile. Per la bellissima scrittrice pugliese - una folta chioma corvina e due gambe toniche spesso messe in evidenza da minigonne incantevoli - è comunque una grande soddisfazione. «Mi fa immenso piacere che Lolita sbarchi in tv e che abbia il volto di un’attrice bravissima come Luisa Ranieri» confida la Genisi a La Gazzetta del Mezzogiorno. Se la regia verrà affidata a Luca Miniero, Luca Zingaretti alias commissario Montalbano e marito della protagonista, sarà il produttore. Altra anticipazione che possiamo darvi è che il ruolo della mamma di Lolita sarà affidato ad un’altra attrice barese Lunetta Savino. Ciak nei vicoli di Bari vecchia con ampio spazio alla ricetta preferita di Lolita cioè gli spaghetti all’assassina, poi squarci del lungomare e spiagge limitrofe a partire da quella più chic di Capitolo. Ma se il coronavirus continua a bloccare le produzioni c’è chi pensa già a come festeggiare quando tutto sarà finito.

Grande festa di Al banoÈ il caso di Al Bano che, interpellato dalla «Gazzetta» ha confermato di consumare la sua clausura sanitaria a Cellino San Marco dopo aver spostato tutti i suoi concerti. «Ma non vedo l’ora che si torni alla normalità perché ho intenzione di organizzare una grande festa invitando tanti amici musicisti a cantare, nel nome della ripresa economica e morale dell’Italia» confida il Leone di Cellino. Per adesso Al Bano rispetta gli impegni presi con la bella Romina Power ad «Amici» da Maria de Filippi e poi aspetta che la tempesta perfetta passi. Passerà presto? «Io me lo auguro e, come sapete, sono un inguaribile ottimista, per questo inizio già da ora a preparare la mia grande festa di fine coronavirus» annota lui. Intanto, il virus ha già rivoluzionato i palinsesti tv che cambiano di giorno in giorno. Il Tgr Puglia ha ripreso la programmazione così come continua quella di Telenorba che, al pomeriggio, offre piacevoli momenti di distrazione con il programma di Grazia Rongo e Daniela Mazzacane «Pomeriggio Norba» sempre più amato e seguito dalle donne. Daniela Mazzacane volto storico della tv di Conversano, moglie e mamma, sta dimostrando di essere una abile conduttrice tanto che per lei potrebbero aprirsi nuove e interessanti occasioni nei prossimi palinsesti. Ma il deus ex machina di Telenorba resta quel fuoriclasse di Antonio Azzalini.

Milly senza Ballando?Il coronavirus continua a mietere vittime in tv. Altra «vittima» eccellente potrebbe essere Milly Carlucci che, con la sua nuova edizione di «Ballando», potrebbe slittare addirittura a settembre. Intanto, nel cast sono confermati Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano ed Elisa Isoardi. Novità in vista anche per il palinsesto estivo delle tre reti che dovrebbe vedere grossi cambiamenti. A decidere sarà l’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, più in auge che mai soprattutto dopo aver gestito con sapienza sia il nodo nomine che quello della emergenza sanitaria. Il coordinamento informazione andrà ad Antonio Di Bella mentre Franco Di Mare deciderà sul day time delle tre reti. Di sicuro però si tratterà di decisioni legate ai risultati produttivi raggiunti dagli artisti da confermare e non dalla politica. Detto ciò si segnala che il rapporto tra Salini e il presidente Marcello Foa è più sereno che mai. La Rai trova il suo punto massimo di forza proprio quando si deve combattere il virus. Bravi e auguri a tutti.

Veronica torna a Rai 2Torna in video una delle conduttrici più amate in Rai, la bella Veronica Maja che condurrà da aprile un quotidiano di quaranta minuti dedicato al sociale. Altro programma in ballo per Rai 2 è un format sugli animali affidato all’ex inviata di Michele Guardí ed ex conduttrice di Rai Gulp voluta personalmente da Massimo Liofredi, Elena Ballerini. Ma la vera scommessa sarebbe il ritorno nel day time di Paola Perego una grande professionista che manca alla tv, spesso penalizzata dal fatto di essere sposata con l’agente Lucio Presta. Altro giro altra corsa anche a la7 dove Myrta Merlino, soprannominata la regina di Frozen per il suo essere algida e competente, punta decisamente sulla prima serata. E perché non metterla alla prova visto che, da anni, ogni giorno, conduce - coadiuvata da una decina di collaboratori e da ottimi autori - una diretta dai risultati stellari? È vero che in passato Myrta ci ha provato e i dati di share non erano premiati ma la tv è cambiata e lei è sicuramente una protagonista del momento. Il suo ex marito è Domenico Arcuri, il compagno attuale Marco Tardelli mentre tra i suoi estimatori non manca Matteo Renzi. Pronta dunque per il lancio in prime time! Evviva.