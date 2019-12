A Milano il battesimo di Mia, figlia dell'ex arbitro barese Paparesta

«Sarà una grande festa che vivremo insieme ai nostri amici, ai parenti e anche alle famiglie dei piccoli prematuri del San Raffaele che hanno trascorso con me e Gianluca l’esperienza della crescita di nostra figlia Mia, nata settimina». Mikaela Calcagno parla con emozione, scandisce bene le parole, ma da ogni frase trapela la gioia immensa che prova da quando è diventata mamma. Già sex symbol del giornalismo sportivo targato Mediaset, Miki - come la chiamano in famiglia - è sempre bellissima mentre sceglie con cura il suo outfit di domani.

Alle 11, infatti, nella chiesa milanese di San Simpliciano, è in programma il battesimo della piccola Mia Nicole nata dall’amore della giornalista ligure per il fascinosissimo arbitro barese Gianluca Paparesta. Gianluca e Miki hanno concesso solo a noi della «Gazzetta» che le pubblichiamo in esclusiva le primissime foto della loro magnifica bambina. E proprio da Bari sono in arrivo stamane gli amici del papà tra cui Titti D’Alessio che si aggiungeranno ai colleghi di Mikaela, Sandro Piccinini e Paolo Liguori oltre ai tre figli di Gianluca: Allegra, Giorgia e Romeo. Tutti con un tocco di bianco nella mise, come anticipa lady Calcagno Paparesta alla «Gazzetta».

«Pensavamo ad un abitino colorato per nostra figlia poi abbiamo deciso di rispettare la tradizione e con i fratelli abbiamo deciso di farle indossare un tradizionale abito lungo bianco da fonte battesimale tenendo un tocco candido anche per tutti noi in segno di condivisione di una festa che è prima di tutto morale e affettiva», sottolinea la bella mamma di Mia. Come si vestirà Miki, confida lei, è ancora un mistero. «Anche quando scelgo gli outfit per la tv preparo una “rella” con decine e decine di abiti - spiega simpaticamente la giornalista - scelgo all’ultimo a seconda dell’umore del mattino. Stessa cosa quando parto. Gianluca ne sa qualcosa! Porto un sacco di valigie piene di abiti, scarpe, sandali, cinture, gonne e quant’altro. Magari poi indosso il solito jeans con una maglietta bianca, però devo avere tutto sottomano in caso di scelta diversa». Miki sprizza felicità da tutti i pori mentre perfeziona l’elenco delle bomboniere solidali firmate «Intensamente coccolati» che ha fatto fare per amici, parenti e per le famiglie del San Raffaele che saranno presenti oggi al battesimo. E dopo la cerimonia tutti al brunch al Duomo 21, sontuoso roof affacciato sulle guglie della Madonnina, scelto su indicazione di una cara amica di famiglia, Tania Mussoni. Per Natale, Mia Nicole Paparesta sarà in Puglia a brindare con i tanti amici dei genitori nella raffinatissima casa barese di Gianluca e Mikaela che già sono pronti per la prossima tappa: il matrimonio.

Ma la settimana mondana appena conclusa sull’asse Bari-Roma è degna di note mentre la prossima si intensifica il valzer per le feste natalizie e la corsa ai regali. Tutte le anticipazioni sono qui sotto solo per voi in esclusiva. Buona lettura.

IL VALZER DEGLI AUGURI

Non si trovavano quasi più taxi causa pioggia nella settimana di Santa Lucia a Roma. Allora, per raggiungere i mille eventi in programma per il fatidico scambio di auguri alcuni hanno preso a noleggio un’auto blu. Chi girava in macchina da sola, attraversando metà capitale sempre vestita di tutto punto con il fard nella sfumatura giusta, è Marisela Federici che poche sere fa ha scortato il giornalista Ivan Damiano Rota, in transito a Roma per una serie di appuntamenti mondani, alla presentazione del libro di Bruno Vespa. Mercoledì scorso invece doppio brindisi per gli auguri a palazzo Naiadi dalla brava pr barese Flaviana Facchini e all’hotel «De Russie» con la partnership di Acqua di Parma e la presenza dell’attrice Anna Foglietta. Angela Cotticelli, la più bella e capace delle public relations women romane ha organizzato martedì scorso un evento da Furla in viale Libia e un pomeriggio di dolcezze da Camponeschi in piazza Farnese, autentico tempio di dessert e raffinate collezioni di tisane. Domani sera infine gran galà di Mario e Diana Baccini al «The Church». Tutta la Roma potente, quella che conta davvero, sarà ai piedi di Baccini per una serata che si annuncia memorabile tra delicatezze e fiumi di champagne. Chi davvero ha un ruolo a Roma, non può mancare (e deve essere anche al tavolo giusto!).

LE PICCOLE DONNE

Altro appuntamento imperdibile quello organizzato dalla splendida Cristiana Caimmi il 18 dicembre alle 20 al cinema Barberini per la proiezione del remake di Piccole Donne di Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Tracy Letts, Bob Odenkirk, James Norton, Louis Garrel, Chris Cooper e la straordinaria Meryl Streep.

La sceneggiatrice e regista Greta Gerwig (Lady Bird) ha realizzato il film di Piccole Donne basandosi sia sul romanzo di Louisa May Alcott che sui suoi scritti, ripercorrendo avanti e indietro nel tempo la vita dell’alter ego dell’autrice, Jo March. Secondo la Gerwig, la tanto amata storia delle sorelle March - quattro giovani donne ognuna determinata a inseguire i proprisogni - è al tempo stesso intramontabile e attuale. Jo, Meg, Amy e Beth March, nel film sono interpretate da Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, ed Eliza Scanlen, con Timothee Chalamet nei panni del loro vicino Laurie, Laura Dern in quelli di Marmee, e Meryl Streep.

IL NATALE DEI VIP

Roma è sempre Roma e così anche a Natale sarà presa d’assalto dal jet set. Internazionale per il periodo che va dal 24 al Capodanno. Data in arrivo già alcune settimane fa, dovrebbe planare nella Città eterna la magnifica Jennifer Lopez. La diva andrà in albergo, ma dove? I «cinque stelle» della Capitale fanno a gara per preparare i menù più raffinati con tanto di effetti speciali. La più vivace è Maddalena Ciociola che ha sfornato proprio pochi giorni fa il programma festività natalizie al ristorante «Doney» dell’iconico «The Westin Excelsior Rome». Giorni preziosi e atmosfere familiari da trascorrere con i propri cari o in compagnia di amici. Il «Doney» offre ai numerosi ospiti - che oramai da qualche anno affollano la Capitale per visitare musei e ricevere la benedizione del Papa, durante le festività Natalizie - un programma ricco di appuntamenti gastronomici e musica dal vivo dal 24 dicembre al 1° gennaio.

Tra gli appuntamenti racchiusi nel calendario ufficiale, due inserti dedicati alle prelibatezze tradizionali, il Pandoro e il Panettone, che l’executive chef James Foglieni ha voluto omaggiare inserendone le ricette.