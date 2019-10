Bari si prepara al Capodanno di Telenorba: confermato l'evento in piazza

BARI - Bari avrà anche quest'anno un Capodanno in musica tra i colori e l'effervescenza di una grande piazza pugliese. Il San Silvestro tv sarà frutto di una joint venture già consolidata tra Canale 5 e il gruppo Norba. Lo conferma a La Gazzetta del Mezzogiorno il direttore di Telenorba Antonio Azzalini che lunedì prossimo darà il via al nuovo palinsesto della rete che nel day time è prodotto insieme al TG Norba. Ma ne parleremo tra poco perché vi sveleremo, in dettaglio, tutte le novità dei programmi. A Roma, intanto, questa appena passata è stata la settimana della Festa del cinema di Antonio Monda e Laura Delli Colli che ha fatto l'en plein di critica e pubblico. Merito anche e forse soprattutto della professionalità di una squadra al cui vertice c'è una splendida donna del calibro di Cristiana Caimmi. E poi ancora feste, cocktail, passerelle e una conferma all'indiscrezione pubblicata due settimane fa proprio da noi in questa rubrica: Nunzia De Girolamo sarà la nuova conduttrice di Linea bianca su Rai 1. Andiamo con ordine, avete il tempo di mettervi comodi e concedervi un tuffo nelle soft news che vi raccontiamo come sempre in esclusiva.



Benvenuti al salotto Bnl È stato un must ma anche un plus - nella settimana della Festa del cinema di Roma edizione 2019- andare a prendere un aperitivo o a cenare nell'elegante salotto targato Bnl dove ad accogliere gli ospiti c'era la bella Anna Boccaccio. Giulia Cerasoli, firma di punta del magazine Chi e quirinalista, l'ha definita in una sua rubrica "Anna dei miracoli" per la capacità di coniugare con charme cultura, cinema e mondanità internazionale. Mai definizione fu più azzeccata visto che tra i divani minimal chic dello spazio Bnl all 'Auditorium - tra un filetto di tonno alle bacche di ginepro ed un tortello al tartufo bianco- si potevano incontrare il presidente del colosso bancario Luigi Abete, Innocenzo Cipolletta, Aurelio Regina con la bella moglie, ma anche Brunetto Tini accompagnato dalla giovane consorte Sabrina Florio, imprenditrice romana di talento spesso in look nero con vezzosi pantaloni guarniti da un giro impalpabile di pelliccia ecologica. E ancora ecco Franco Caramazza con la sua Rita, Roberto Tentori, Anna Trimarco e tantissimi altri.



Cinema, tutti i look delle dive Tante le anteprime, infinito il red carpet della Festa del cinema di Roma dove, quest'anno - per fortuna - c'è stata meno presenza di gente extra cinema ossia le starlette o i "senza titoli" che in passato affollavano quel lembo di tappeto rosso pur di strappare un secondo di gloria. Ogni serata ha avuto il suo clou. Martedì scorso Pierluigi Manzo e Alessio Piccirillo hanno organizzato un gruppo di vip per la prima del magnifico «Judy», il biopic sulla vita della Garland che ha ricevuto, a fine proiezione, una standing ovation di ben 4, lunghissimi minuti. Drink per Rocio Munoz in completo pantalone di velluto nero, Vittoria Schisano-gonna anni 50 stretta sul suo vitino di vespa con camicia bianca molto chic- Martina Stella, Cesare Bocci e Roberta Giarrusso («Indosso l'abito da sera solo per alcuni eventi. Da quando sono mamma vivo in tuta») prima del film in un privé alla presidenza di Antonio Monda e Massimo Righini, ex direttore di Agon channel. La sera dopo alla prima di Hustler con Jennifer Lopez scollature più ardite, ma apprezzate dai paparazzi come quella di Stefania Orlando che ha incantato tutti indossando un abito con spacchi e décolleté firmato da Elisabetta Franchi. Fra gli attori, palma del più elegante a Vinicio Marchioni. Bello, bravo e applauditissimo.



Arrivano XMudú e Nadir Telenorba si prepara alla sfida del 2019/2020 con tutte le carte in regola. Lunedì partono Mattina Norba con Mary De Gennaro e Antonio Procacci mentre il pomeriggio segna il debutto della spumeggiante Daniela Mazzacane. Mary, che ha già realizzato un numero zero, porta in tv anche un magazine settimanale L'amica della sposa firmato dal grande autore della Vita in diretta Vincenzo Galluzzo. Il programma sul wedding doveva essere condotto inizialmente da Rita Dalla Chiesa. Se Mary raddoppia, anche Uccio de Santis sorride perché arriva in tv la decima edizione dello straordinario Midú in mood X Mudú. Applausi anche per il programma comico on the road che ha toccato punte del 14 per cento di share. Mauro Ottomano conduce Nadir mentre Rosaria Rollo, in rampa di lancio, ha già preso l'eredità di Barbara Ovieni a Bordo campo. Cancellato il programma di Anna Falchi, la cucina sarà integralmente nelle mani della regina della rete ossia la de Gennaro. Ma nel TG splende l'astro di un'altra giornalista cresciuta alla scuola del gruppo Norba, la brava Francesca Rodolfo che ad ogni edizione condotta ritocca al rialzo la colonnina dell'auditel. Giovedì scorso Francesca è venuta a Roma a ritirare il premio della Fondazione che fa capo a Giuseppe Pierro durante una cerimonia al Senato che ha visto la presenza di Gianluigi Paragone, Veronica Maja e Adriana Volpe. Brava Francesca e bravi tutti.



Rai 1 punta su De André Appuntamento il 16 novembre in prima serata su Rai 1 con la cultura voluta dalla direttrice Teresa de Santis che ha già portato a casa ottimi risultati volendo Alberto Angela. Stavolta sono di scena i cantautori vera eccellenza della musica italiana e si parte con il grandissimo Fabrizio de André. Conducono Enrico Ruggeri e la bella Bianca Guaccero da Bitonto con i contributi esclusivi di Dori Ghezzi Cristiano de André e Loredana Berté (ne citiamo solo alcuni). Ma la rete ammiraglia di viale Mazzini sta godendo dei successi di share dell'access prime time e delle prime serate come quella dedicata alla fiction Imma Tataranni interpretata da Vanessa Scalera talentuosissima attrice brindisina (viene da Latiano dove vive ancora il suo amatissimo padre che poche sere fa è stato salutato in diretta da Amadeus ai Soliti ignoti). E a proposito di attrici salentine debutta in teatro con un testo di Carlo Goldoni a Roma l'indimenticabile Gegia. Sempre in forma e con una verve unica, Gegia ha attraversato un momento di immenso dolore per la perdita della dolcissima mamma. Ma il teatro le ha dato la forza di ripartire e la prossima settimana sarà in scena nella capitale per la gioia dei suoi numerosissimi fans. Avanti Gegia, ti vogliamo bene.