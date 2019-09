Maria Grazia Cucinotta ignora la legge del tempo: tutti i gossip pugliesi

C'è un fil rouge tutto pugliese nella Roma politica e mondana. Lo ha svelato poche sere fa al Plaza - storico albergo frequentato nei favolosi anni 80 dai papaveri del Psi, in primis Gianni de Michelis - la first Lady dell'attuale governo giallo-rosé Olivia Paladino. Abitino da cocktail, capello biondo liscio senza un filo di trucco fatta eccezione per il rossetto rubino, la compagna del premier Giuseppe Conte, ha aperto le porte del fastoso hotel di famiglia sulla centralissima via del Corso al neurochirurgo Giulio Maira che presentava il libro «Il cervello è più grande del cielo» (Solferino).

Era la prima volta che la primadonna dell'esecutivo 5 stelle-dem si mostrava in tutta la sua beltà e al soave richiamo è accorsa ovviamente tutta la Roma bene. Ecco allora Gianni Letta con la moglie Maddalena e Marisela Federici, ma anche la direttrice di Rai 1 Teresa de Santis, come sempre minimal chic mentre dietro al podio per le letture è già pronta Elena Sofia Ricci. Tutti attendevano il premier, ma l'avvocato non si è palesato. La sala era comunque degna di un set cinematografico, decisamente opulenta per affreschi e presenze: vediamo ancora Anna Fendi, Giulio Rapetti (il celebre Mogol), Francesca Lo Schiavo, l'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani e Milly Carlucci che resta in disparte cercando un po' di relax dopo i tanti flash dei fotofrafi.

Carla Vittoria Maria, elegantissima, indirizza, invece, gli ospiti verso le prime file e insieme con Olivia Paladino alias «lady Conte» arrivano anche Mario Pescante, Andrea Monorchio, Luigi e Raffaella Chiariello, Roberto Morassut, Anna Addario, Paola Mainetti, Ester Crimi, Sandra Carraro, Gabriella Farinon, Mario e Marisa Stirpe, il compositore Stefano Mainetti, Simona Agnes, Valeria Licastro, Livia Azzariti. Ma la mondanità romana - oltre all'evento del Plaza - ha avuto altri momenti clou che noi vi raccontiamo come sempre in esclusiva.

C'era tutta Roma, giovedì scorso, ai piedi di Angelo Perrone press agent di fama con un importante credito a Hollywood e una presenza fissa nella tv, ai 90 anni della Ferrari nello store tutto rosso fuoco di via Tomacelli a due passi da Piazza di Spagna. Angelo ha fatto gli onori di casa nell'elegante show room ai tanti vip che sono accorsi al suo richiamo.

Paparazzi impazziti per Gina Lollobrigida che esibiva un rossetto color ciliegia ton sur ton con gli accessori su una mise intarsiato da fili d'oro; acclamatissimo anche Vittorio Cecchi Gori in forma smagliante circondato da Enrica Bonaccorti e Catena Fiorello. Arianna Ciampoli è arrivata con il marito Alessio mentre Antonella Elia new entry della Repubblica delle donne di Piero Chiambretti su rete 4, ha incrociato Annalisa Chirico guest star della passata edizione del programma che non sarà però presente alla prossima, perché si sta concentrando sulla politica. Bellissima, Mariagrazia Cucinotta in tailleur con décolleté da urlo si è fermata a chiacchierare a lungo con l'agente dei vip Alessandro Locascio sempre più lanciato nel mondo delle tv (spazia da Raffaella Carrà a Sandra Milo). Infine, ecco Mita Medici con collana etno che si ferma a parlare con la Bonaccorti mentre stuzzica un finger food a base di salmone, mango e riso venere. Enrica, che è tornata da poco alla conduzione di un programma tutto suo sul canale 8, sta per dare alle stampe il nuovo libro. Si intitola «Il condominio» ed esce in libreria a metà ottobre. Momento d'oro dunque per la bella conduttrice che confessa di essere legittimamente al settimo cielo. Giro di champagne, analcolici a base di menta, papaya e lime e fragole fino a quasi mezzanotte. Bravo Angelo!

Fiori d'arancio a villa Piccolomini per la conduttrice Rai Eleonora Daniele che a 43 anni ha finalmente detto sì al fidanzato storico Giulio Tassoni dopo ben 16 anni d'amore. Abito principesco bianco per la sposa che è arrivata all'altare emozionatissima circondata dall'affetto delle sorelle e della mamma che ha raggiunto la chiesa insieme a Simona Ventura.

La sorpresa vera è stata la presenza di Al Bano che ha cantato l'Ave Maria facendo venire le lagrime agli occhi agli sposi che erano totalmente all'oscuro della cosa. A cena sfilata di divi che andavano da Lorena Bianchetti a Beppe Convertini passando per Maurizio Mattioli e Corinne Clery. Assenti l'agente della Daniele Lucio Presta e le colleghe di rete della sposa Elisa Isoardi e Caterina Balivo. Flash tutti per la Ventura che aveva una mise blu cobalto ammiratissima e si è emozionata accanto al compagno Giovanni Terzi con cui conta di convolare a nozze nel breve periodo. Piccola curiosità. A presentare Simona alla Daniele era stata un anno fa in Sardegna Caterina Collovati giornalista e moglie del campionissimo Fulvio che però non è stata invitata alle nozze. Da quel momento Ele e Simo sono diventate amiche intime. L'amicizia è stata formalizzata anche dalla presenza come opinionista di Terzi nel programma della Daniele «Storie italiane». E adesso, diventata la signora Tassoni, Eleonora non vede l'ora di diventare mamma. Auguri doppi.

Bella da togliere il fiato-alta con un fisico tonico e sinuoso, capelli sciolti sulle spalle-Annalisa Chirico giovane giornalista e conduttrice originaria di Francavilla Fontana debutta su Radio 1 Rai con Il mix delle cinque. Il lunedì e il venerdì la splendida Annalisa sarà alla guida del programma insieme al grande e mitico Giovanni Minoli e allo scrittore Pierangelo Buttafuoco. Come abbiamo già detto, la Chirico non sarà nella nuova edizione dello show di Chiambretti perché - come ha confidato alla Gazzetta del Mezzogiorno - si sta concentrando sulla politica e sulla sua associazione Fino a prova contraria che naviga a gonfie vele. Bravissima.