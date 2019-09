Michele Cucuzza e Loredana Lecciso verso il Grande Fratello Vip

Da Telenorba al «Grande fratello vip» la strada può essere semplicissima. Lo sa bene il giornalista e conduttore Michele Cucuzza che, dopo tre stagioni alla guida di «Buon pomeriggio» con Mary de Gennaro, sarebbe pronto a lasciare il gruppo Norba per entrare nella Casa del GF su Canale 5. L’indiscrezione arriva direttamente da Cologno Monzese dove Alfonso Signorini sta dando gli ultimi ritocchi al cast stellare che terrà inchiodati i telespettatori sulla rete ammiraglia Mediaset. Ma il vero jolly di canale 5 potrebbe essere la show girl salentina Loredana Lecciso che, dopo «La fattoria» e «L’isola dei famosi» si appresterebbe a dire sì ancora ad un altro reality.

Fonti bene informate vicine alla produzione del GF vip ci confermano che alla bella Lory è stata fatta una proposta economica di quelle che non si possono rifiutare. Lei non ha sciolto la riserva ma sarebbe orientata ad accettare.

E con Cucuzza e la Lecciso sembra destinata a fare il suo ingresso nel reality più chiacchierato d’Italia anche la splendida Adriana Volpe. Che però frena gli entusiasmi della vigilia: «Io al GF? Se ne dicono tante. Perfino che io farò Sanremo. Vedremo che cosa succederà». Dentro ci sarà anche Karina Casella l’opinionista più frizzante del salotto di Barbara d’Urso mentre resta ancora in stand by l’ex Velina di «Striscia», oggi attrice teatrale di successo, Fanny Cadeo. E, a proposito della Cadeo, la sua cena di compleanno è stato il primo appuntamento dell’agenda setting social mondana sull’asse Roma-Puglia. Ma sono tanti gli eventi degni di nota che noi come sempre ci raccontiamo in esclusiva.

Pesce crudo & champagne da Fanny - La cornice era quella del Simposio ossia l’Enoteca Costantini di piazza Cavour - arredi eleganti minimal chic e fiori freschi sui tavoli - dove Fanny Cadeo martedì 10 ha riunito le sue amiche del cuore per brindare al suo compleanno numero 46.

Vestito color cipria, tacco 15 e capelli ondulati sulle spalle, la bella attrice che tornerà a teatro nel gennaio 2020 ha messo a tavola Milena Miconi, Nadia Rinaldi, Jane Alexander, Stefania Orlando, Caterina Milicchio oltre alla barese Teresa Bolognese e all’avvocatessa Loredana Carrillo più la mamma e la figlioletta Carol. Menù raffinatissimo con pesce crudo & champagne, risotto alle erbe con gambero viola, spigola al sale e maxi torta alla panna con fragole e mango. Brindisi speciale all’amica Caterina Milicchio che, a breve, darà una figlia al suo ricchissimo compagno Francesco Pulcini proprietario dell’immenso complesso turistico alberghiero di Poltu Quatu in Sardegna. Caterina, che ha già una bimba, Claudia Nicole nata da un precedente legame, continua a recitare portando in scena Liolà nell’attesa di diventare ancora mamma.

A ottobre si festeggiano i 50 anni di Pulcini con una memorabile kermesse a Montecarlo a cui saranno invitate sia Fanny Cadeo che Teresa Bolognese, sposata con il patron dei supermercati Conad Furio Barbabella. Auguri a tutti!

Tutti da Rocco Forte deluxe - Si chiama Rock romance la kermesse in agenda il 1° ottobre organizzata da Rocco Forte per il gran opening dell’hotel de la Ville nel pieno centro della capitale. Sarà l’occasione per festeggiare insieme a Sir Rocco Forte, alla sua famiglia e agli amici romani del brand che hanno eletto da anni il De Russie e ora anche il De La Ville a loro salotti d’elezione in città. Tra gli invitati Paola Ferrari De Benedetti e, probabilmente, anche il premier Giuseppe Conte con la compagna Olivia Paladino, figlia del patron di un altro hotel a 5 stelle lo storico Plaza già quartier generale di Gianni De Michelis nei favolosi anni 80.

Cene & cenette - Inaugurazione in pompa magna per il nuovo super salone del mitico coiffeur Mimì Colonna nella Bari più elegante e ricca dell’alta borghesia cittadina. A fare gli onori di casa nel sontuoso show room la figlia di Mimí, la bellissima Valeria che ha accolto la madrina del vernissage ossia la giornalista e conduttrice Daniela Mazzacane. Valeria ha sposato uno storico capo villaggio Valtur, Cristiano Perissi, e gli ha dato due favolosi bimbi.

A proposito di cene & cocktail, ieri festa grande a Roma dalla regina dell’olio pugliese Rosabianca Treviso che ha aperto le porte della sua bella casa per festeggiare il compleanno del marito. Tra i presenti il grande chirurgo romano Luigi Masoni e la moglie psicoterapeuta Monica Bellabona. Aperitivi tres chic infine all’Euclide dove si è fatta notare nei giorni scorsi la regina di Canale 5 Barbara d’Urso in trasferta a Roma. Nel lussuoso ristobar di Vito Tricarico, uno degli imprenditori pugliesi più quotati nella Capitale, la Barbarella nazionale ha gustato arancini e ottima focaccia barese. Lei ha promesso di tornare e all’Euclide sono già pazzi di lei e la aspettano a braccia aperte.