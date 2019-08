Salento invaso dai vip: previsto il ritorno di Madonna

Tutto è pronto a Ceglie per l'arrivo domani sera alle 20 alla Piazza di Angelo Perrino del premier incaricato Giuseppe Conte, atteso salvo imprevisti a causa delle trattative per la formazione del Governo. Alla Cernobbio del Sud - come è stata ribattezzata la kermesse del fondatore del primo quotidiano on line Affaritaliani. It - l'avvocato di Foggia tanto amato dal presidente Usa Donald Trump dovrebbe raccontare domani in esclusiva i criteri della squadra del possibile nuovo governo giallorosso. Arriva pure Giovanni Toti mentre Matteo Salvini che aveva chiesto simpaticamente a Perrino di dormire in un trullo, resta in Toscana per alcune iniziative politiche della Lega. Ieri sera è sbarcata Giorgia Meloni che ha calamitato l'attenzione dei fotografi e ha scatenato mille selfie con la piazza pugliese. Sold out i ristoranti. Lo scorso anno Conte andò a cena con Rocco Casalino al Fornello da Ricci che però domani apre solo a pranzo. Secondo quanto risulta a La Gazzetta del Mezzogiorno un tavolo vip è stato invece prenotato da Cibus dagli imprenditori Angelo Maci re delle Cantine Due Palme e Giuseppe Pierro patron di Ad majora. Prelibatezze pugliesi focacce baresi e Melarosa per brindare al successo della manifestazione organizzata dal giornalista salentino oggi divenuto uno dei più importanti editori web del mercato italiano. Ma la settimana appena passata è stata densa di appuntamenti mondani per i pugliesi bien che stanno lentamente tornando a casa dalle vacanze. Come sempre vi raccontiamo tutto in esclusiva.



Giuditta sbanca a Capri Make up artist, parrucchieri e perfino un grande fotografo come Donato Fasano sono stati al seguito della bella Giuditta Nitti nel lungo week end nuziale a Capri. La sposa ha organizzato nei minimi dettagli una cerimonia da favola per dire si il 26 agosto scorso al suo compagno di vita il fascinoso penalista Sergio Marasciulo. Matrimonio al roof top del Luna con i big capresi e con gli amici del cuore della coppia che vanno da Daniela Mazzacane a Dario e Ilaria Timurian fino a Pablo e Olimpia Leo passando per un’influente firma di moda come Mariella Milani. Gite in barca a Nerano, notti di champagne all'Anema e core e party esclusivi hanno tratteggiato il pink mood del matrimonio pugliese ad alta densità mondana. Il resoconto su un magazine patinato che si è aggiudicato l'esclusiva del servizio fotografico. Auguri agli sposi.



Fine agosto con Beckam Ferragosto tra cene in villa, feste sulla spiaggia, compleanni o cenoni completi dalla A alla Zeta. La parola d'ordine questa estate è stata spiazzare, esagerare, creare atmosfera. Dopo David e victoria Beckham a Borgo Egnazia tutti attendono a settembre il ritorno annunciato della Rockstar Madonna che in passato aveva trascorso bellissimi compleanni in Puglia. A Lecce intanto circola serena fra il barocco e le bancarelle dei pizzi Olivia Palermo mentre Gerard depardieu scende più giù fino a Punta della suina. Nell'alto Salento sono sbarcati Raoul Bova e Rocio con le figlie; poche sere fa l'attore ha fatto tappa a Ostuni nel paese vecchio per acquistare un paio di sandali di cuoio fatti a mano. E nella città bianca la location più esclusiva resta quella dei Giardini di Riccardo dove poco tempo fa Marisa Notaro medico e moglie del famoso luminare Alberto Tagliabue ha festeggiato i 18 anni del figlio Alessio. Palloncini in volo con decine e decine di desideri, dj set, raffinato menù e fuochi d'artificio a mo' di stelle filanti che hanno acceso i riflettori sulla magnifica torta tagliata dal bel ragazzo, bravissimo a scuola e super sportivo che sta decidendo su che cosa fare nel suo futuro prossimo cioè all'università. Altra chicca relativa alla festa di Alessio Tagliabue le 7 torte su ognuna delle quali spiccava una lettera del suo nome! Con la mamma Marisa sempre super chic e con papà Alberto, già primario e professore universitario.



VIP IN SALENTO La sera del 1 settembre cena romantica sotto le stelle all'Hemingway il lido più in del Salento che ospita continuamente celebrità. Qui è passato il grande Francis Ford Coppola mentre si dice che sia in arrivo Helen Mirren. Ville aperte anche a Monticelli dove domina ancora fino a metà mese il White beach club di Gabriele Menotti Lippolis. Ogni sera il White che funziona anche da ristorante è sold out e per ballare spesso esiste una mailing list. «La stagione è veramente interessante quest'anno» spiega Menotti Lippolis uno degli imprenditori più brillanti della Puglia «ci sono molti giovani ma il target è finalmente trasversale. Qui si viene anche solo per un aperitivo al tramonto». Fine estate infine al top a Ostuni al Monte Sarago l'hotel di lusso iper moderno unico ad avere una piscina affacciata sul verde e i tetti della Città Bianca. Nel Rooftop cena raffinatissima poche sere fa con molti volti noti della politica e dello spettacolo. In arrivo - toccata e fuga per l'8 - la magnifica Manila Nazzaro che sarà in giuria il 6 settembre a Miss Italia edizione numero 80. Chiusura con i fuochi d'artificio e arrivederci alla prossima estate 2020.