La bitontina Bianca Guaccero sbarca su Rai 1 con Ruggeri

È stata appena riconfermata alla guida del day time di Rai 2 con il suo programma «Detto, fatto» e già la bitontina Bianca Guaccero è pronta a debuttare sulla rete ammiraglia. Bianca, secondo quanto La Gazzetta del mezzogiorno è in grado di anticipare, sarà accanto ad Enrico Ruggeri nello show di prima serata «Una vita da cantare» che andrà in onda a partire dal prossimo 16 novembre il sabato: «Racconteremo una delle pagine più gloriose della storia della canzone e della cultura italiana – spiega Ruggeri – quella dei cantautori. Sono previste tre puntate – svela – e dovrò compiere delle scelte dolorose perché non potrò parlare di tutti i cantautori. Per questo motivo non voglio anticipare un nome che poi, magari, dovrò sacrificare».

Ruggeri aggiunge che non si tratta di un format esclusivamente rivolto al passato: «Uno dei miei obiettivi – specifica – è dimostrare l’attualità delle canzoni dei cantautori, dimostrare la loro modernità». Secondo lo stesso ex giudice di X Factor, la Rai l’ha scelto perché ama raccontare storie, così come già avviene su Radio24 con il programma «Il falco e il gabbiano»: «Poi – aggiunge – ha avuto peso il mio ruolo di insegnante al conservatorio di Milano, dove sono docente di storia del pop e del rock». Enrico e Bianca formeranno dunque una coppia inedita per il sabato sera d'autunno la cui seconda serata sarà occupata da uno dei programmi di punta dell'attuale day time di Rai 1 «Io e te» di Pierluigi Diaco. Aspettando il debutto sulla prima rete la Guaccero va in vacanza con la figlia nella valle d'Itria dove sta cercando di acquistare una serie di trulli per il relax di tutto l'anno. Ma la settimana è densa di appuntamenti che vi raccontiamo come sempre in anteprima.

Il suo ultimo romanzo «Oltre ogni ragionevole dubbio» è un autentico capolavoro che sta sbancando le classifiche di vendita. Francesco Caringella alto magistrato e scrittore (non solo per hobby) lo presenterà l'8 agosto ai Giardini del consorzio di Rosa Marina nell'ambito della rassegna letteraria organizzata anche quest'anno dall'avvocato Giusy Santomanco Caso. Caringella arriverà con la bella moglie brindisina Sandra della valle e alcuni dei suoi 4 figli. Per ascoltarlo arriveranno professionisti di grido ma anche belle signore della Bari bien che villeggiano tutta l'estate a Rosa Marina di Ostuni. Dopo, varie le cene in programma. Tra queste da segnalare quella decisamente glam della giornalista di Telenorba Daniela Mazzacane organizzata con il marito, il noto e facoltoso avvocato barese Ciccio Ruggiero, alla Rodos a due passi dal mare.

Fiocco rosa mercoledì scorso in casa di Gianluca Paparesta e della giornalista Mikaela Calcagno che sono diventati genitori della piccola Mia Nicol venuta alla luce con una ventina di giorni d'anticipo. «Mia è piccolissima ma molto tosta» commenta a caldo l'ex arbitro barese «adesso aspettiamo che diventi bella come la mamma». A Mikaela sono arrivate valanghe di fiori anche se i più belli sono stati ovviamente quelli del futuro marito. Gianluca ha altri 3 figli di primo letto tutti felicissimi dell'arrivo della sorellina. Auguri

Partirà l'11 agosto il nuovo programma comico di Telenorba nato da un'idea del geniale Antonio Azzalini plenipotenziario della tv controllata dalla famiglia Montrone. Il titolo è «Portati una sedia» ed è emblematico. Nel Sud si usa infatti portarsi da casa soprattutto nei paesi le sedie in piazza per assistere agli spettacoli organizzati particolarmente in estate. Il programma è condotto da Gabriele Cirilli e da Uccio de Santis e la sua band. Sarà una trasmissione itinerante (Altamura e Giovinazzo le prime due tappe) e prevede ogni settimana una guest star. Si comincia con una grande della canzone italiana : Orietta Berti (Cirilli la imita benissimo!). Ma i progetti di Telenorba non finiscono qui. Già montato il numero zero di un nuovo programma dedicato ai matrimoni e declinato in modo assolutamente inedito, affidato alla conduzione del volto femminile di punta della rete, Mary de Gennaro.

Non solo la Taranta che vedrà impegnati Belen e Stefano de Martino. La Puglia offre opportunità di tipo green estremamente sofisticate. Tuipuglia è il nome di un'associazione che organizza escursioni molto particolari (si esplorano le bellezze naturalistiche più nascoste del territorio) con un kit decisamente glam. La fondatrice è una bellissima imprenditrice di Carovigno, Marina Roma laureata in scienze ambientali a pieni voti con master di specializzazione in agrotecnica anche all'estero. Richiestissima da operatori internazionali, Marina ha scelto di restare in Puglia a valorizzare la sua terra seguendo la passione della natura. «Non me ne sono pentita» confida. Adesso per i suoi tour c'è la fila. E tra le tante famiglie anche volti noti come l'ex miss Italia 1999 foggiana doc Manila Nazzaro che arriverà nel Salento a metà agosto dopo una lunga vacanza di lavoro in Sardegna dove conduce il suo programma radiofonico in versione in the beach «Pane, amore e Zeta».