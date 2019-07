I resort della Puglia aspettano i vip, da Naomi Watts a Catherine Zeta-Jones

È il solito rito che si ripete, inesorabile, tutte le estati. Il vip watching è ormai una moda consolidata e non si sfugge, soprattutto sotto l'ombrellone, al gossip nostrano. Chi c'è nella spiaggia di Gallipoli o quale altro volto noto punta, invece, dritto sulla lussuosa spiaggia del Capitolo a Monopoli? Gli ultimi rumors sono clamorosi e destinati ad avere sviluppi su magazine e blog. Il presunto tradimento dell'influencer Clizia Incorvaia ai danni del marito Francesco Sarcina si sarebbe consumato con il bellissimo attore pugliese Riccardo Scamarcio storico ex di Valeria Golino. I fatti sono controversi. Clizia ammette mentre Riccardo smentisce attraverso amici comuni lamentando una ossessiva gelosia della Incorvaia per la sua amicizia con Sarcina. Fiumi d'inchiostro si sono già spesi su questo che francamente è uno dei banali pettegolezzi estivi, ma la verità pare ancora lontana. Ecco perché assume rilievo l'indiscrezione che vuole Scamarcio prossimo ospite di una villa proprio al Capitolo beach. «Riccardo arriverà con una persona non sappiamo se sia la compagna o solo un'amica né conosciamo la data precisa del suo arrivo. Lo stiamo aspettando» dicono fonti vicine all'entouragé dell'attore. È caccia aperta da parte dei paparazzi a Scamarcio e alla sua dama segreta anche se è probabile, spiega un amico, che alla fine lui arrivi al mare da solo. Vedremo quali saranno, per citare un film di Paolo Sorrentino, le conseguenze dell'amore. Intanto, Naomi Watts è in avvicinamento a Gallipoli (dove è già stata in vacanza postando su Instagram frasi di forte entusiasmo per l'ospitalità pugliese) e si dice che a Leuca - in una sontuosa ma inaccessibile dimora immersa nel verde e nel fucsia della bougainvillea - siamo in arrivo nientemeno che Michael Douglas e Catherine Zeta Jones attualmente in vacanza a Capri. E l'isola da sempre meta di celebs da tutto il mondo è popolata - mai come in questi giorni-da baresi, foggiani e leccesi dell'alta borghesia che hanno scelto di fare le vacanze tra case a picco sul mare e alberghi a 5 stelle. Qui, il 26 agosto arriverà la Bari bene chiamata a raccolta dalle nozze di Giuditta Nitti con il penalista Sergio Marasciulo. Volete i dettagli? Seguitemi e rilassatevi con le soft news della settimana.

Cento ospiti super selezionati arrivano dalla Puglia a Capri il 24 agosto per il matrimonio tra Giuditta e Sergio di cui si è ampiamente occupato anche Panorama nella seguitissima rubrica mondana di Ivan Damiano Rota. Feste e cene ancora top secret (una festona è in agenda il 25 ma ve ne parleremo più avanti) allieteranno gli amici degli sposi che diranno sì il 26 ai Giardini di Augusto prima di un fastoso ricevimento al roof top del Luna. Fedi di Tiffany d'oro e brillanti mentre la bomboniera per gli amici sarà un'autentica sorpresa. Auguri!

C'è sempre qualcuno che chiama per chiedere o per dire la sua, ma è innegabile che la nostra rubrica sia una delle prime (amene) letture dei baresi in vacanza. Chi organizza dove e con chi? La festa di Tizia sarà più o meno bella di quella di Caio? E allora eccovi l'agenda setting della mondanità pugliese in trasferta a Rosamarina e dintorni. Il 4 agosto apre il Giardino della Limonaia di Angela Anglani a Ostuni dove sono previste durante il mese presentazioni di libri e talk. Due giorni prima a San Ferdinando di Puglia Titti Di Canosa sarà protagonista di una festa organizzata dalla fidanzata del figlio. Il ragazzo, un bravo imprenditore è effettivamente figlio del compagno della spumeggiante Titti, Giuseppe Salerno. Grigliata in programma prima di ferragosto nella villa sul mare dell'ex parlamentare Nicola Cirací dove arriveranno amici da Roma e Milano. Ferragosto sul roof del Monte Sarago nella Città Bianca, l'albergo più gettonato della season mondana che pare avere decisamente surclassato sia il Palace che la Sommità di Gianfranco Mazzoccoli un tempo meta di celebs e manager multimiliardari. E a proposito di Paperoni del listino, vi regalo un'altra anteprima. Il 5 agosto sbarca al Melograno uno dei primi relais et chateaux di Puglia Vincenzo Novari ex patron della compagnia telefonica «3» oggi in procinto di lanciare nuove avventure imprenditoriali con la bella compagna Daniela Ferolla uno dei volti riconfermati nei palinsesti di Rai 1 alla guida di Linea verde life con Marcello Masi ex direttore del tg2. Ma c'è anche chi dalla Puglia si sposta per matrimoni vip. È il caso del giovane imprenditore brindisino Eugenio Santomanco che ha presenziato in Calabria alle nozze di Andrea piattelli con Raffaella Santoro. Santomanco era accompagnato dalla elegantissima fidanzata Francesca Tancredi. Toccata e fuga poi subito di ritorno in azienda nel Salento.

Manila Gorio è sicuramente uno dei personaggi più discussi dello show biz. Donna transex si è imposta nei salotti di Barbara d'Urso una delle poche conduttrici tv ad aver sposato la causa dell'allargamento dei diritti civili per tutti a prescindere dai pregiudizi di natura sessuali. Ebbene, nei giorni scorsi Manila è stata ospite di una barca a Bari dove l'hanno raggiunta una serie di amiche ed il fotografo Enzo Angelini. Sui social la Gorio aveva postato una serie di foto riprese poi dal grande Alberto Dandolo nella sua super rubrica di gossip sul settimanale Oggi diretto da Umberto Brindani ex Gente ed ex Chi. Che cosa ci facevano giornalisti e fotografi su quella barca? Ebbene Manila stava facendo uno shooting in vista delle sue nozze con l'ex fidanzato di Grecia Colmemares con cui già convive a Milano e che ha presentato proprio nel salotto della d'Urso su Canale 5. Manila si sposa a dicembre e farà un ricevimento in un relais di Fasano. L'esclusiva è ovviamente di Barbara. Auguri.

Sembra quasi fatta per il ritorno in grande stile di Miss Italia lo storico concorso di bellezza fondato da Enzo Mirigliani su Rai 1. Dopo anni di assenza Patrizia Mirigliani rientra in Rai della porta principale potendo contare sulla larghezza di vedute sia dell'amministratore delegato Fabrizio Salini che del direttore di Rai 1 Teresa de Santis. In realta si tratta di un compleanno importante che è giusto celebrare in Rai. Miss Italia compie 80 anni e diventa miss Celebration. Appuntamento a settembre in prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini con la conduzione di una super donna di Rai 1. Sarà Antonella Clerici a condurre oppure saranno Milly Carlucci o Mara Venier?