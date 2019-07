Tutto sui palinsesti Rai e la pizzica alla corte di Trump

Bianca Guaccero è la regina di Rai 2. Bellissima, perfetta nei suoi hot pans di jeans con maglietta di sapiente aderenza, la conduttrice pugliese ha calamitato l'attenzione di tutti alla kermesse dei palinsesti Rai il 9 a Milano. Accompagnata dall'agente tarantino Gigi D'Amato, camicia bianca in lino super chic, Bianca si è prestata a selfie con le sue ammiratrici mentre presenziava allo stand di «Detto, fatto» il programma del day time della rete diretta dal mitico Carlo Freccero dove ha fatto cucinare nientemeno che la bellissima Simona Ventura titolare di ben 4 programmi nel 2020 sempre su Rai 2.

Bianca è corteggiatissima (in albergo le sono arrivate stupende corbeilles di fiori) ma ufficialmente è single dopo la fine delle nozze con Dario Acocella da cui è nata la sua bambina. «Mi dedico al lavoro, alla tv e a questo programma che mi da enorme soddisfazione» ha confidato la Guaccero a La Gazzetta del Mezzogiorno svelandoci il suo sogno: acquistare un trullo a Ostuni o a Cisternino per le vacanze. «Ne ho già visti alcuni - ha aggiunto - spero di concludere presto così da poter trascorrere qualche momento di relax in trullo con mia figlia e gli amici». Ma la settimana è stata calda e piena di news. Eccole come sempre in esclusiva per voi.



C'era tutto lo stretto giro di amiche e amici mercoledì 10 nella nuova sontuosa villa affacciata sul Gianicolo della bella giornalista Maria Giovanna Maglie. Ottimo menu, mise super eleganti e un'atmosfera decisamente magica. Sovranista, direbbero i maligni perché la Maglie è la più stimata nel giro salviniano (a lei sarebbe dovuta andare la striscia di politica post tg1 che un tempo fu del grande Enzo Biagi). Ma attenzione a non fare di tutta l'erba un fascio perché a casa Maglie Matteo Salvini non è mai arrivato. E dire che lo aspettava anche la direttrice di Rai 1 Teresa de Santis che è uscita dai palinsesti alla grande cioè dimostrando la sua totale autonomia politica dal cosiddetto «sovranismo». La De Santis, infatti, ha una storia politica che nasce al Manifesto e passa attraverso la lunga stagione del centro sinistra fino ad arrivare ai 5 stelle che, lo ricorderete, l'avrebbero voluta amministratore delegato Rai prima di scegliere l'ottimo Fabrizio Salini. E nella festona di Maria Giovanna, fra gli amici e gli amici degli amici arrivati anche all'ultimo - senza rigidi protocolli o controlli all'ingresso ma contando sulla generosità e la bontà della padrona di casa - ecco il giro stretto della De Santis ossia Monica Marangoni che la direttrice ha fortemente voluto al mattino con un programma estivo di economia (Tutto chiaro) Francesca Immacolata Chaoqui, Cesare Ranucci Rascel e tanti altri. Teresa, a cena la sera prima a Milano dopo i palinsesti con Diaco e Mara Venier, aveva invitato anche Pierluigi che, insieme a Roberto Poletti è il grande vincitore dei programmi autunno /inverno 2019-2020. Poletti nasce come amico di Salvini ma adesso è organico alla rete ammiraglia che non si può certo definire «sovranista». Basta pensare che Lorella Cuccarini nuova conduttrice della «Vita in diretta», additata da molti come leghista, non ha mai conosciuto Salvini di persona cosi come tanti altri conduttori in onda voluti esclusivamente dalla de Santis. Più netta, semmai, la compagine 5 stelle a Rai 1 con la presenza di un fuoriclasse del calibro di Alberto Matano e dell'ex più bello d'Italia, Beppe Convertini da Martina franca confermato anche in inverno a Linea verde con Ingrid Muccitelli che torna al suo programma delle origini dove farà sicuramente bene fra praterie, malghe e paesaggi dalla natura incontaminata. Tornando alla festa di Maria Giovanna Maglie, i giudizi sono stati lusinghieri: la giornalista e il compagno Carlo Spallino Centonze nobile siciliano e notissimo designer di bijoux, sono di un'ospitalita da dieci e lode. Bravi.

La kermesse dei palinsesti Rai a Milano il 9 luglio ha sancito come ogni anno chi è dentro e chi è fuori dalla TV per la stagione invernale. Nel defilé al Pontello c'erano le regine della prossima stagione come la splendida Mara Venier, la meravigliosa Eleonora Daniele o Simona Ventura che torna alla grande su Rai 2. A presentare il day time c'era Elisa Isoardi che ha esibito un magnifico abito nero di pizzo griffato ed è riuscita a far cucinare l'ad Salini nello stand della «Prova del cuoco». Immancabile accanto alla conduttrice il cagnolino Zen che Elisa vorrebbe addirittura portare ogni giorno in tv il prossimo anno alla «Prova del cuoco». Va segnalato che è la Isoardi ad occuparsi del restyling dello show di cucina esaminando scenografie e cast. Anche in treno nel Frecciarossa business che la riportava a Roma la mattina del 10, Elisa - Zen dormiva, dolcissimo, nella cuccia ai suoi piedi - studiava carte e scriveva appunti. Se la «Prova del cuoco» è un successo lo si deve anche e soprattutto alla sua capacità di essere elemento di valore aggiunto per gli investitori pubblicitari. Tornando alle cene post kermesse, due sono state quelle più note. Quella organizzata da Enza Gentile la bella giornalista che coordina con piglio fermo la comunicazione di Rai 1 in una pizzeria di un suo amico con Roberto Poletti e Beppe Convertini o l'altra al Baretto con Teresa de Santis, la Venier, Pierluigi Diaco, Donato Fratoianni e Alessandro Lo Cascio, l'agente dei vip. Nella stessa sala a due tavoli di distanza ecco la lanciatissimo Vira Carbone regina del benessere di Rai 1, Flavio Insinna e Michele Mirabella. Vita, super sexy in pantalone e corpetto di pizzo fucsia, festeggiava la sua riconferma alla guida di Buongiorno benessere, programma molto ambito nel week end di Rai 1 (ci avevano fatto un pensierino in tanti) insieme al marito Renzo Lusetti, ex parlamentare del PD di Matteo Renzi molto amico della de Santis. Teresa che è donna capace e schiva, tanto per farvi capire, non disdegna mai gli impeccabili inviti a cena nella fastosa magione dei Lusetti dove si è seduta a tavola insieme ad un altro suo amico ed estimatore, il parlamentare PD della vigilanza, il lucano Salvatore Margiotta.



Ma l'uomo più fotografato ai palinsesti Rai del 9 luglio è stato il leghista Alessandro Morelli, il solo a cui Matteo Salvini ha dato da gestire la partita Rai. Alessandro e Matteo si conoscono da quando erano ragazzi e insieme ad altri formano una squadra molto affiatata. In cima alla piramide c'è ovviamente il presidente Marcello Foa, intellettuale e giornalista raffinatissimo con un bagaglio straordinario di relazioni internazionali. Foa era alla festa della Rai accompagnato dalla bellissima moglie in corto griffato e spolverino ton sur ton e dal giornalista Marco Ventura, l'uomo che sta regalando a «Uno mattina estate» ascolti eccellenti e lavora alacremente anche sulla edizione invernale. Morelli è stato letteralmente preso d'assalto dai flashes dei fotografi e dai conduttori che andavano a salutarlo affettuosamente ma se l'è cavata alla grande. Tra gli altri volti noti, elegantissima in total white Milly Carlucci amica di famiglia della de Santis, Bruno Vespa raggiante con splendida cravatta regimental, Caterina Balivo (bello lo chignon su mise noir) confermatissima con «Vieni da me», Daniela Ferolla in completo griffato color panna tempestata dai paparazzi per il nuovo incarico di Linea verde life accanto al mitico Marcello Masi. Daniela, compagna del multimiliardario Vincenzo Novari, è partita subito dopo per Formentera dove è in vacanza con il suo amore. Nell'isola anche una «trombata» dai palinsesti, la conduttrice Cristina Parodi moglie del sindaco PD Giorgio Gori che, malgrado la bravura personale, ha chiuso una stagione con ascolti bassi rispetto all'exploit di Domenica in. Quella fascia domenicale dove la Parodi ha fallito va a Francesca Fialdini, già apprezzatissima da Mario Orfeo che l'ha voluta per due anni alla «Vita in diretta». Francesca piace molto anche ai 5 Stelle e alla De Santis che le ha dato un nuovo format targato Endemol affidandole per la prima volta dopo anni di co-conduzione un programma tutto da sola. Quando le donne amano le donne, brave Teresa e Francesca.



La figlia di Gianluca Paparesta e Mikaela Calcagno nasce a fine agosto e si chiamerà Mia. I futuri neo genitori hanno l'entusiasmo alle stelle ma arrivano in Puglia solo a settembre. Intanto la Bari che conta ha già aperto le ville a Rosamarina o a Riva dei Tessali nel tarantino portandosi dietro tutto quel che serve per feste o cene danzanti. Domenica pranzo in barca a Villanova nel porto di Ostuni per Olimpia Leo, Giuditta Nitti e Daniela Mazzacane mentre Dede Camaggio comincia ad allestire la sua villa di Rosamarina per la tradizionale festa estiva. Il 2 agosto festeggia Dario Stéfano con la bella moglie Paola mentre dopo il 20 arrivano il giornalista e scrittore Massimo Nava con la consorte Alessandra Testa. Memorabili I suoi party nella masseria a Ostuni con piscina incastonata nella roccia e trionfi di fiori a cui sono presenti manager da tripla A come l'amministratore delegato della Mondadori Ernesto Mauri e la compagna Maria Felice. Marcello e Benedetta Vernola, aspettando l'arrivo del secondogenito maschio dopo Priscilla Asia, aprono le porte della maestosa Limonaia a Savelletri dove transitano spesso gli amici fasanesi Saverio Clarizio, candidato con lo sconfitto Domenico Tanzarella alle ultime comunali di Ostuni e il coiffeur dei vip Donato Branio oltre a tanti altri personaggi del jet set pugliese. Nel nuovo trullo a Ceglie sta per arrivare definitivamente in vacanza il giornalista Angelo Perrino, fondatore del primo quotidiano web d'Italia Affaritaliani.it. It

Angelo si rilassa con la compagna Giusi Urgesi medico cegliese fra sole mare e barbecue preparando la Cernobbio della valle d'Itria ossia «La piazza» kermesse di fine estate dove lo scorso anno venne il premier Giuseppe Conte. Il must delle feste estive saranno le musiche del più grande cantante ostunese al mondo cioè Piero Lapenna. Animatore storico del gruppo folk e voce incantevole, Piero è gettonatissimo nelle feste dei vip dell'Alto Salento ma si prepara a cantare anche oltreoceano chiamato (si dice) direttamente alla Casa Bianca da Melania Trump che adora la «pizzica». Da Ostuni agli Usa con una chitarra e un sacco di frise, per il poeta Lapenna si aprono le porte del successo con la S maiuscola?