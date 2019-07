La tv è donna: le novità dei palinsesti con tante protagoniste femminili

Per lei è una nuova giovinezza, una ventata di allegria in tv. Sandra Milo da quando affianca Pierluigi Diaco nel fortunatissimo Io e te il format del day time di Rai 1, è tornata ragazzina. Ogni giorno risponde alla posta del cuore in diretta dalle 14 e adesso sta ultimando un libro di poesie che darà alle stampe dopo l'estate. Per la prefazione, Sandrocchia - come la chiamano gli amici stretti - ha pensato nientemeno che al direttore di Rai 1 Teresa de Santis e le ha chiesto di vergare poche righe dopo averle mandato in visione i testi delle sue bellissime poesie. A proposito di Diaco, alla vigilia della presentazione dei palinsesti Rai in agenda al Portello di Milano martedì 9, si sa che il suo programma estivo avrà una versione invernale in seconda serata il sabato. Ma le novità televisive sono tante. Saranno Milly Carlucci ed Elisa Isoardi a presentare la kermesse del 9 dove è previsto anche un show culinario della Prova del cuoco oltre all'esibizione dei ballerini di Ballando con le stelle.

Non è un mistero per nessuno nei piani alti di viale Mazzini che la brava Eleonora Daniele, stimata da molti politici tra cui il potente deputato lucano del PD renziano Salvatore Margiotta, ha fatto di tutto per evitare che il suo programma Storie italiane ritardasse nella prossima stagione la partenza fissata fino ad oggi alle 10. Ma la bionda conduttrice lanciata dal Grande fratello e poi approdata in Rai negli anni in cui il dominus era il famoso manager Guido Paglia ha incassato una variazione di orario. Uno mattina condotto da Roberto Poletti e Valentina Bisti si allunga fino alle 10.30 contenendo una "striscia" dedicata al risparmio dunque Storie italiane ritarda la partenza ma conserva lo spazio dello scorso anno finendo per dare la linea alla Prova del cuoco alle 12. Eleonora, da autentica formichina della tv (negli anni, lavorando sodo ha conquistato ultratrentenne la laurea e la tessera da giornalista) ha accettato di buon grado e si è messa al lavoro per un'altra straordinaria stagione tv.

E poi la Daniele si consola a settembre con le nozze. Sposa infatti il ricco e bellissimo imprenditore romano Giulio Tassoni dopo 15 anni d'amore.

Elisa Isoardi, regina degli ascolti di una difficile fascia del day time, aveva già deciso di accorciare la durata del suo show di mezz'ora per rendere l'impianto ancora più appetibile. E così è stato. Elisa sta lavorando sodo in questi giorni per un restyling della trasmissione. Cambia la scenografia e cambiano anche altri elementi del cast mentre sta per arrivare in libreria in volume della Prova del cuoco firmato dalla stessa Isoardi che se ne è occupata in toto dalla prima all'ultima riga. Nel pomeriggio torna Caterina Balivo con Vieni da me, un salotto intelligente e ironico con molte attrattive dove la padrona di casa declina al meglio le sue qualità di conduttrice. La vita in diretta passa da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini alla coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Marano. Timperi andrà nell'importante contenitore Mattina in famiglia nel week end di Rai 1 uno dei programmi più longevi e collaudati dell'ammiraglia di Viale Mazzini mentre la Fialdini debutta la domenica dopo Mara Venier. A linea verde ci saranno l'attore pugliese Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, a Linea verde life invece la padrona di casa è Daniela Ferolla, ottima conduttrice e compagna di vita del ricchissimo top manager Vincenzo Novari. Torna su Rai 1 il Gran varietà di Maurizio Costanzo e Franco di Mare lascia la conduzione per una seconda serata di approfondimento.

Matrimonio da favola per Stefania Orlando che il 1 luglio ha sposato alla Rambla di Fregene Simone Gianlorenzi. Dopo il rito civile sulla spiaggia, aperitivo davanti al mare e cena place per i 100 super vip ospiti. Tovaglie candide e lavanda viola hanno decorato i tavoli dove è stata servita la favolosa cena. Tutte in bianco le amiche della sposa che il prossimo anno torna alla guida della popolarissima rubrica sulla tv nel contenitore di Mattina in famiglia del grande Michele Guardí. Manila Nazzaro in abito lungo con strascico e Adriana Volpe con coroncina hippy chic hanno fatto a gara a coccolare Stefy che girava per i tavoli facendosi seguire dal sontuoso strascico del suo abito nuziale. Elegantissima Teresa Azzalini in pantalone e baguette ton sur ton abbracciata al potente marito Antonio plenipotenziario di Telenorba, splendida in corto di paillettes argento Marta Flavi mentre la vedova di Pino Daniele Fabiola ha scelto una mise di lino con spacco e Angela Melillo ha puntato su un vestito bordato di strass sopra il ginocchio che metteva in evidenza le sue fantastiche forme. In bianco anche gli uomini: dal regista di Mattina in famiglia Marco Aprea a Cesare Sanmauro avvocato e fidanzato della Melillo. E ancora ecco Milena Miconi, Matilde Brandi, Fanny Cadeo e Catena Fiorello con Marina Fiordaliso e Patrizia Pellegrino, Pino Strabioli, Alessandro Lo Cascio con Angelo Perrone, stupendo in abito candido firmato, il maestro Stefano Palatresi con la moglie Paola, Antonella Elia, Miryam Fecchi e Beppe Convertini. E i riflettori erano tutti puntati su Beppe, uno dei conduttori Rai piu amati dai 5 stelle in ottimi rapporti con Vincenzo Spadafora che ha presentato, usando parole di elogio, il suo ultimo libro dedicato ai bimbi invisibili. Beppe, già indimenticabile nel film Io che amo solo te con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido, è un bon vivant amato praticamente da tutti gli amici per la generosità con cui si da alle "buone cause". All'amica ex miss Italia 1999 Manila Nazzaro foggiana doc, Convertini ha confidato che la conduzione di Linea Verde era il suo sogno da una vita. Tanto più che la sua compagna di viaggio è una delle sue conduttrici preferite della Rai, la bella Ingrid Muccitelli fidanzata dell'ex ad di viale Mazzini Mauro Masi. Momento d'oro per Beppe che festeggerà il compleanno a metà luglio in un ristorante giapponese a Roma invitando la crema dello show biz italico. Auguri.

Tra le donne più chic di Bari c’è di sicuro Olimpia Leo, bellissima e piena di charme. È lei che organizza feste e cene estive per cui è ambita la caccia all'invito. Ma il salotto barese si sta trasferendo a Rosamarina dove già da giorni si fa notare la splendida giornalista Daniela Mazzacane, volto di Telenorba. Daniela è sposata con un importante avvocato molto simpatico e mondano. Lanciatissima, si parla di Daniela per nuovi progetti invernali. Chi è al lavoro sul set di un format che si annuncia da tripla A è la meravigliosa Mary de Gennaro conduttrice di punta di Telenorba nelle 3 edizioni di successo del Buon pomeriggio con Michele Cucuzza. Basta sfogliare Instagram per scoprire che Mary sta registrando un nuovo programma forse di prime time con un cast stellare arrivato a Bari direttamente dalla scuderia di Pippo Baudo. Nei ritagli di tempo tra un ciak e l'altro Mary si rilassa al Capanno di Rosamarina o sulle spiagge di Capitolo. Buona estate a tutti