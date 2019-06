Da Roma a Bari, tutte le feste vip dell'estate

Ha compiuto 65 anni il 14 giugno scorso, ma Francesco Rutelli ex ministro leader della Margherita oggi presidente dell'Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali) nonché politico di razza sempre attento a intercettare i cambiamenti della realtà, festeggerà lunedì prossimo nella sua villa romana insieme agli amici più cari. È sua moglie Barbara Palombelli, giornalista, scrittrice e conduttrice di punta a Mediaset, che ha chiamato a raccolta tutti per una cena in casa che si annuncia ad altissimo tasso di gossip. Top secret la lista degli invitati che comprenderà sicuramente l'ex leader della compagnia telefonica 3 Vincenzo Novari e la compagna Daniela Ferolla conduttrice di Linea verde su Rai 1. Barbara Palombelli festeggia anche il suo rinnovo di contratto a Mediaset che la vedrà impegnata a Forum (campione di ascolti negli ultimi anni) e in altre produzioni del gruppo. La scorsa stagione la bella giornalista romana ha portato a casa enormi successi con la striscia di politica quotidiana Stasera Italia su Rete 4 molto apprezzata da investitori pubblicitari e mondo della politica. Ma le feste in agenda sull'asse Roma Puglia sono tante e tutte degne di nota. Pronti? Andiamo a cominciare con le nostre soft news del sabato.

Giovedì 20 tutta la Bari che conta si è fatta trovare ai piedi del ricco immobiliarista Lanfranco Greco che ha festeggiato i suoi 70 anni nel magnifico set dei Due ghiottoni al mare a Polignano. Duecento invitati hanno attraversato il metaforico tappeto rosso per baciare e abbracciare il festeggiato che era raggiante in abito regimental accanto alla giovane fidanzata Giusy, bionda e fascinosissima in mise super scollata. Champagne a fiumi, fritti di pesce, panzerottini e crudité nell'aperitivo a bordo mare quindi cena seduti sotto tendoni candidi con prelibatezze che andavano dal risotto ai crostacei fino agli spaghetti all'assassina passando per tagliate di spigola al pepe nero e fiori bluette. Nel parterre, fra gli altri, Massimo Cassano con la moglie Anna De Gennaro in abito bianco e oro, Ilaria Tatò in corto blu cobalto abbronzatissima, i principi Giuliano e Fabrizia Dentice Di Frasso e la magnifica Olimpia Cuomo. Dopo il taglio della torta e il sontuoso buffet di dolci e frutta, dj set fino all'alba sulle note della musica anni 80/90. Auguri Lanfranco!

Matrimonio a Capri il 26 agosto per la bellissima Giuditta Nitti una delle donne più quotate del salotto barese che dirà sì al suo compagno Sergio dopo quasi 6 anni d'amore. Abito lungo scollatissimo per la futura sposa che sarà nell'isola già dopo ferragosto per dedicarsi ai dettagli di quello che viene già ribattezzato il matrimonio dell'anno. Cerimonia civile (Giuditta era stata già sposata in prime nozze con il ricchissimo avvocato Marcello Vernola) e ricevimento al roof del Luna con sorprese by night per i 70 super ospiti invitati all'evento. La sera prima del fatidico «sì» cena blindata nella lussuosissima villa di Ilaria Tatò che sarà anche la testimone di nozze della sposa. Ilaria ed il compagno Dario Timurian stanno preparando un dinner festoso sui colori del rosa a tema «Barbie and Ken». Prima del matrimonio caprese della cara amica d'infanzia, Ilaria festeggia a metà luglio durante una kermesse al Barion la sua laurea in ingegneria. Ed è già caccia aperta agli inviti per i due appuntamenti iper mondani dell'estate pugliese. Auguri.



C'era tutta la Puglia più elegante al cocktail organizzato venerdì scorso a La Peschiera di Capitolo dove il top manager Andrea Sabato ha fatto le cose veramente in grande. Buffet di ostriche, gamberoni viola di Gallipoli, finger food di sushi e sashimi innaffiato da fiumi di bollicine italiane con trionfo di frutta e un carretto scenografico di gelati all'italiana offerti su coppette di farina integrale al sapore di zenzero. Dai Matarrese ai Divella, grandi nomi della finanza o dell'impresa fra gli invitati tutti coccolati da Andrea Sabato affiancato per l'occasione dalla giovane e bellissima moglie chirurgo estetico e dermatologa in tenuta easy chic. Chiacchiere sulla spiaggia per molte belle signore baresi arrivate a Capitolo in pantaloni bianchi o abiti lunghi da sera indossati con sandali dal tacco vertiginoso. Fra le più chic Daniela Tamborrino che era al party insieme al marito, il facoltoso avvocato Fabrizio d'Ambrosio



Stefania Orlando si prepara alle nozze del 1 luglio sulla spiaggia di Fregene dedicandosi agli ultimi dettagli. L'abito da sarà di Dream spose mentre le torte sono di Stefano Crialesi. I 100 invitati della bionda conduttrice hanno confermato quasi tutti. Ci saranno Manila Nazzaro, Milena Miconi, Adriana Volpe, Fanny Cadeo, Beppe Convertini, Giancarlo Magalli, Eleonora Daniele, Marcello Cirillo e Michele Guardi accanto a tantissimi altri amici di Stefania e di Simone Gianlorenzi. Presenti pure Matilde Brandi e Patrizia Pellegrino, Alessandro Lo Cascio che ieri era a Martina franca per il saggio di danza di Rossella Brescia, Tosca e Rita Dalla Chiesa. Confermatissimo anche il plenipotenziario di Telenorba Antonio Azzalini che in queste ore sta definendo i nuovi palinsesti della rete. E dopo la cerimonia Stefania e Simone partiranno per il viaggio di nozze in Puglia nelle cale d'Otranto dove arriveranno per una settimana di relax anche Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi con la figlioletta Maria. Lista di nozze tutta riservata alla charity per la futura sposa Stefania che ha confidato al magazine economico Investire di vivere sempre in modo parsimonioso. «Mi è capitato che un corteggiatore super ricco un giorno di facesse avere a casa una Porsche - ha rivelato la conduttrice - ma io non lo amavo e gliela ho restituita. Al mio futuro marito ho regalato tante chitarre e il solo dono folle che ho fatto in passato ad un ex fidanzato è stato un Rolex. Dono che tornassi indietro non rifarei».