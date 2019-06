Ciak, benvenuti nel set della Puglia: attori e registi la adorano

Ormai la Puglia è il set preferito di attori e registi del cinema italiano. Paolo Guerra presenta «Odio l'estate» di Massimo Venier con Aldo Giovanni e Giacomo con la partecipazione straordinaria di Massimo Ranieri e Michele Placido. Da metà giugno dunque al via le riprese della pellicola dove ci sarà anche Carlotta Natoli. E proprio lei, la brava attrice moglie di Thomas Trabacchi, ha scelto il litorale di Savelletri per la sua vacanza di inizio estate.

Nel nuovo film del trio comico si parla proprio di vacanze. Quali sono le regole per le ferie perfette? Non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto.

Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga. Puglia da incorniciare anche per questo primo squarcio di giugno caratterizzato da feste e party super lussuosi. Il catalogo è questo, bellezze.



Lanfranco dai Ghiottoni Lanfranco Greco è uno degli immobiliaristi più noti di Bari ma è anche un amante della bella vita e delle feste chic. Il 20 giugno Lanfranco festeggia il compleanno ai Due Ghiottoni chiamando a raccolta la Bari che conta e molte bellissime donne. Ville già aperte a Rosamaria dove come ogni estate scatta la guerra alla festa piu mondana. A fare da padroni saranno quasi sicuramente Massimo e Anna de Gennaro proprietari di una delle ville più sontuose dove ogni agosto arrivano amici noti dello show biz. Da Valeria Marini a Bianca Guaccero passando per la giornalista Marica Morelli e la conduttrice di Telenorba Mary de Gennaro padrona di casa del Buon pomeriggio insieme a Michele Cucuzza.



La Roma bene a Fregene Feste, party, colazioni sul mare. Da giugno la Roma che conta si trasferisce a Fregene specialmente nei lidi più quotati. Ieri venerdi 14 Adriana Volpe si è concessa una pausa relax con il marito Roberto Parli da Mastino fra bagni di sole e un pranzetto vista mare senza la figlioletta Gisele in gita scolastica con gli amici in Abruzzo. Da Salvatore alla Scialuppa invece tavoli sulla sabbia per il commercialista dei vip Federico Giachini che è uno dei professionisti più gettonati della capitale. Federico, solitamente in giacca e cravatta regimental, sceglie una mise decisamente easy chic per le sue colazioni sul mare del week end quando si rilassa dopo una lunga settimana di lavoro alle prese con i bilanci dei grandi gruppi industriali e finanziari. Alla Scialuppa anche Fanny Cadeo con la figlia Carol che la prossima settimana farà il saggio di danza al Manzoni di Roma. Qui si rilassa pure Samantha de greneth che arriva scortata dalla sorella e dal marito. Vacanze a Fregene infine per il pugliese Beppe Convertini conduttore della Vita in diretta estate con la giornalista del tg2 Lisa Marzoli. Beppe che torna a Martina franca solo nel fine settimana approfitterà per fare un salto nei giorni feriali soprattutto di sera appena finita la puntata.



Miki in dolce attesa Ha postato una foto su Instagram con un panino sospetto e subito è scattata la corsa al gossip su Micaela Calcagno la bellissima giornalista di Mediaset compagna di Gianluca Paparesta. Ex marito di Maricetta Pomes, Paparesta dagli occhi di ghiaccio è innamoratissimo della splendida Miki che dovrebbe sposare entro l'anno. Se lady Calcagno, come sembra, riuscirà anche a dargli un bebè la felicità sarà doppia. Dalla Pomes Gianluca aveva avuto tre magnifici figli. Voci di gravidanza non confermate anche per Ilaria D'Amico altra sexy giornalista compagna di Gigi Buffon e madre di due bambini. Ironica la ex moglie di Buffon, la modella Alena Seredova, che ha postato sui Social una foto simpatica di lei sotto il logo D'Amico con la scritta «ti puoi fidare». Post diventato immediatamente virale con commenti al vetriolo del web visto che la storia è nota. Alena era sposata con Gigi e Ilaria gli ha portato via il marito (ovviamente è una metafora : i due si sono innamorati e hanno scelto di andare a vivere insieme!).



La festa delle Due palme Festa grande a Cellino San marco per i 30 anni di Cantine Due Palme del ricchissimo e fascinoso imprenditore salentino Angelo Maci. Sabato scorso Federico Quaranta conduttore di Linea verde ha condotto una magnifica kermesse di compleanno a cui hanno partecipato tanti politici di prima fila tra cui l'applauditissimo Dario Stefano, amico di vecchia data della famiglia Maci. Il re di Cantina due palme padre di 4 figli a capo di una delle aziende più liquide del mezzogiorno è considerato un autentico genio del settore. Oggi produce poco di 20 milioni di bottiglie ma i progetti di sviluppo sono molto impegnativi. Dopo la festa e i fuochi d'artificio, Angelo Maci ha invitato ministri sottosegretari e professori universitari ad una cena privata a base di ostriche e Melarosa il prosecco della maison di cui vanno pazzi tra gli altri Melania Trump e Fiorello. Presente al sofisticato dinner il direttore generale delle Cantine Due Palme la splendida avvocato Assunta de Cillis in total look noir e le figlie di Maci, le bellissime Antonella e Melissa. Assente la giovane moglie del miliardario di Cellino e qualcuno dice che Angelo Maci è tornato single. Sarà vero?