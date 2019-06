Estate vip alla Peschiera: in arrivo Mika, Raoul Bova e Rocio Morales

Le valigie sono sempre pronte. Le magliette e le bluse non mancano, ma stavolta, nel trolley, Matteo Salvini metterà anche un completo grigio da sera con cravatta regimental da indossare in caso di ricevimento alla Casa Bianca. Ebbene sí, il ministro dell'Interno, vicepremier e leader di una Lega che nei sondaggi vola inesorabilmente oltre il 37 per cento, si prepara a partire dopo il week end del 16 giugno per una 48 ore in America. Secondo quanto La Gazzetta del Mezzogiorno è in grado di anticipare, Salvini dovrebbe essere negli Usa per un viaggio lampo dall'alto valore politico. È sempre più evidente, infatti, la sintonia ideale con Donald Trump con cui Matteo Salvini è destinato a imbastire un dialogo ad ampio raggio dalla politica estera all'economia. Il leader leghista, sempre più tonico e atletico - il tour de force in giro per la campagna elettorale in vista dei ballottaggi gli consente di mantenere un'ottima forma fisica anche senza la palestra - si dedicherà finalmente qualche ora di relax al mare tra oggi e domani insieme agli amatissimi figli Federico e Mirta. Reduce da una settimana molto intensa segnata dalla ripresa del dialogo politico con l'alleato Luigi di Majo a cui lo lega un rispetto affettuoso, Salvini è stato simpaticamente punzecchiato nei giorni scorsi da due giornaliste. Lilli Gruber che lo ospitava sulla «7» ha minacciato di chiudergli l'audio, forse indispettita dalla sicurezza dei toni salviniani (si sa che la bella giornalista altoatesina è stata europarlamentare Pd dunque non può essere bipartisan) mentre la brindisina Annalisa Chirico ha messo in discussione la sua forma fisica. La giornalista del Foglio, originaria di Francavilla Fontana, ignara del fatto che Matteo ha anche perso qualche etto causa stress da campagna elettorale, ha consigliato al vicepremier di «mettersi a dieta». Ma a nessuna delle due colleghe il potente vicepremier ha dedicato una replica. «Vivo spesso in modalità zen» ha commentato spiritosamente Salvini. Di sicuro, per quanto i gufi possano mettercela tutta, in questa fase Salvini è molto sereno. La sua storia d'amore con Francesca Verdini, 26 anni e una bellezza mozzafiato, procede felicemente a dispetto di quanti (donne soprattutto) vorrebbero che il ministro tornasse presto single. Non è un caso che il 50 per cento dell'elettorato salviniano alle ultime europee è composto da femmine....

Ma sull'asse Roma-Puglia si susseguono appuntamenti mondani e vernissagé mentre l'estate 2019 si annuncia tra le piu calde degli ultimi 15 anni. Scopriamo insieme allora tutti i must have della settimana.



Alla Peschiera tres chic

Lo start alla season mondana pugliese è previsto il 14 giugno nel relais più esclusivo di Puglia ossia La Peschiera del gruppo Talea che ha in portafoglio anche il Melograno e altre importanti strutture alberghiere o beach a 5 stelle. Cocktail a bordo acqua - la piattaforma che accoglie il ristorante del lussuoso albergo è «sospesa» fra mare e cielo in un'atmosfera rarefatta e molto elegante-organizzato dal top manager salentino Andrea Sabato, uno degli uomini più quotati nella business community pugliese. Top secret la mailing list dove spiccano i nomi di personaggi illustri dello show biz internazionale: da Mika a Raoul Bova accompagnato dalla bellissima moglie Rocio Munoz. E proprio Rocio si prepara a debuttare a teatro a luglio accanto ad uno dei protagonisti principali della fiction RAI Il paradiso delle signore Giorgio Lupano. L'attrice spagnola e l'attore torinese faranno coppia a teatro questa estate e poi partiranno in tournée nel 2020. Ma dopo il party del 14 alla Peschiera sono in arrivo altri vip di classe tripla A. Ormai è questo il posto tres chic più amato da celeb del calibro di Gwneth Paltrow o Jennifer Lopez che sono attese per questa estate in Puglia. Bravo Andrea!



I 30 anni delle Due Palme

Grande festa oggi a Cellino San Marco per i trenta anni di Cantine Due Palme il brand del ricchissimo imprenditore salentino Angelo Maci. La storia di Cantine Due Palme è indissolubilmente legata a quella di Maci, suo Presidente e fondatore oltre che primo enologo dell'eccellenza made in Italy. Maci ha dedicato una vita intera al territorio, alla sua salvaguardia e a quella dei viticoltori di un lembo di terra troppe volte bistrattato per meri fini economici. Un interesse, nato grazie al nonno materno Ettamiano, capostipite e proprietario terriero con una cantina in via San Marco 61 da lui costruita agli inizi degli anni ‘40, che si è trasformato in pura passione. Passione che con il tempo ha dato vita a un sogno chiamato, appunto, Cantine Due Palme. Il 27 aprile 1989, dieci soci guidati da Angelo Maci, hanno fondato la società cooperativa che oggi è un modello di cooperazione per l’intera Italia e non solo. La convinzione, ieri come oggi, era che l’unione di più viticoltori avrebbe portato a grandi soddisfazioni e a grandi risultati. Maci aveva maturato la consapevolezza che, soprattutto al Sud, non si potesse fare impresa da soli. Lo slogan che il Presidente Maci, a capo della cooperativa di Cellino San Marco, ha fatto suo sin da subito è stato «Insieme si vince».

«L’anniversario dei 30 anni della fondazione di Cantine Due Palme è un momento di grande soddisfazione, che ci rende orgogliosi e che merita di essere condiviso con tutti coloro che nel tempo abbiamo avuto modo di conoscere e con cui abbiamo lavorato - ha affermato il presidente - Sono tanti i clienti, i collaboratori, i fornitori, e gli amici che in questi 30 anni hanno scelto di operare e crescere con noi. Risultati impossibili da ottenere se alle spalle non ci fosse stata una squadra composta da uomini e donne generosi, instancabili e determinati a raggiungere traguardi sempre più ambiti. Un ringraziamento va a tutti loro e, naturalmente, a tutti i nostri soci che hanno svolto in questi anni un lavoro davvero prezioso e determinante per lo sviluppo del nostro sodalizio». Anche l’amministratrice delegata, Melissa Maci, è soddisfatta dei risultati aziendali. «Trent’anni di lavoro sono una strada piuttosto lunga - ha spiegato la manager -. Anni che, contestualmente, sono serviti a farci comprendere che c’è ancora molto da fare in questo comparto. Ecco perché siamo soddisfatti dei risultati raggiunti ma da domani si riprende a lavorare con maggiore forza e determinazione. Questo anniversario è solo uno step per fare un bilancio della strada percorsa e per programmare le prossime sfide». Infine, la direttrice generale, la bellissima avvocato Assunta De Cillis ha affermato che 30 anni di attività «hanno dimostrato che i modelli di business applicati a Cantine Due Palme sono stati più che validi. Per i prossimi anni la sfida sarà quella di applicarli in aree geografiche in cui ci stiamo affacciando affrontando nuovi modelli economici. In questa strategia aziendale di internazionalizzazione un ruolo importante lo riveste il mercato americano».

Diversi saranno gli eventi scandiranno questa importante giornata che avrà inizio stasera alle 19. Ospiti della serata, presentata da Federico Quaranta, saranno Alessandra Pesce, sottosegretario al ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo; Salvatore Giuliano, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; gli europarlamentari Paolo de Castro e Raffaele Fitto. Ma ci saranno anche Dario Stefano e Maria Chiara Gemma, Anna Macina, Stefano Luppi, direttore Affari istituzionali Rai e i consiglieri della Regione Puglia, Antonella Laricchia, Cristian Casili, Antonio Trevisi, oltre a Marco Calderoni e a Patrick Marcucci, Presidente Confindustria Brindisi. Auguri a Maci!



Il White apre il 16

Grande festa il 16 giugno al White beach di Quarto del monte a Monticelli di Ostuni di proprietà di Gabriele Menotti Lippolis imprenditore ricco e quotatissimo coordinatore della Confindustria del sud. Gabriele considerato uno dei «visionari» dell'establishment italiano ha deciso di investire nell'alto Salento tenendo aperto il famoso Tito Schipa a Ostuni e lanciando nell'olimpo delle location vip il White. Arredi candidi ristorante dalle prelibatezze pugliesi dj set ogni sera al tramonto per gli aperitivi, il White è il must have dell'estate Italiana. Nessun nome che conta in transito per la Puglia può evitare di fare tappa al White che ogni sabato è sold out. Feste a parte, prima di scendere al mare gustando un cocktail o un piatto di crudo di pesce nel lussuoso locale di Gabriele, è consigliabile prenotare. Quest'estate sotto i tendoni color panna del lido più chic di Puglia ci saranno accanto a papà Menotti Lippolis anche la moglie Marianna Pacifico e la splendida primogenita della Coppia, Ludovica.



Palinsesti in salsa di Puglia

Come anticipato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, l'attore di Martina Franca Beppe Convertini sarà il conduttore della Vita in diretta estate con la giornalista del tg2 Lisa Marzoli. A Uno mattina estate invece arriva il bravissimo Roberto Poletti giornalista di punta Mediaset strappato alla concorrenza che gli voleva far condurre un talk show politico dalla direttrice di Rai 1 Teresa de Santis. Con Poletti ci sarà Valentina Bisti del Tg1 mentre nel pomeriggio della rete ammiraglia arriva dal 17 un fuoriclasse del calibro di Pierluigi Diaco. Il famosissimo giornalista conduce due ore abbondanti dalle 14 tutti i giorni dal lunedì al venerdì con un programma dedicato ai sentimenti che si intitola «Io e te». Accanto a Diaco, per la conduzione ci saranno la mitica Sandra Milo e la brava Valeria Graci. In bocca al lupo a Pier!