Elisa Isoardi rompe con Matteo Salvini: il Gio Evan citato su Instagram è pugliese

«Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo». Con questo messaggio su Instagram Elisa Isoardi, conduttrice de La Prova del Cuoco su Rai1, annuncia la fine della sua storia d'amore con il vicepremier Matteo Salvini. E lo fa 'rubando' una citazione a Gio Evan, nome molto conosciuto tra i giovanissimi. Ma chi è lo scrittore e cantautore, famosissimo sui social, di cui oggi tutti stanno parlando?

Gio Evan, all'anagrafe Giovanni Giancaspro, è nato 30 anni fa a Molfetta (Ba). Come si legge dalla sua biografia sul sito ufficiale www.gioevan.it, durante gli anni che vanno dal 2007 al 2014 intraprende viaggi che lo porteranno in India, in tutta Europa e in tutto il Sud America, con l'aiuto di una bicicletta. Comincia a studiare e vivere accanto a maestri e sciamani del posto, dai quali riceverà iniziazioni sciamaniche e attivazioni al mondo vibrazionale e terapeutico. (In Argentina verrà battezzato come “Gio Evan” da un Hopi). Grazie a queste esperienze imparerà le sue arti, creando così una personalità molto forte e complessa. Si avvicina al surrealismo (da lui definito “sopra al reale”) al nonsense, al gioco sacro, alla parola-terapia e al lavoro sull’anima tramite le potenze dell'arte.

Tra i suoi libri “Il florilegio passato”, che narra dei suoi viaggi, senza soldi né scarpe, "La bella maniera", "Teorema di un salto" poesie ragionatissime metafisiche, "Passa a sorprendermi", con cui si conferma poeta contemporaneo nella scena italiana. Nel 2013 pubblica indipendentemente il suo primo disco "Cranioterapia", registrato in casa, e nel 2017 esce "Piú in alto", il primo singolo che battezza Gio a cantautore. E proprio la sua attività lo sta portando a girare l'Italia con il suo INFINITOUR: sarà in Puglia a dicembre, il 28 ad Alessano (Le), e il 29 a San Vito dei Normanni (Br).