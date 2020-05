Foggia, infermiere del Riuniti nel reparto Covid fa gli auguri alla figlia: la dedica è sulla tuta

FOGGIA - Una emozione dietro l'altra in corsia al Policlinico Riuniti di Foggia: mentre si lavora duramente per l'emergenza sanitaria un papà infermiere, super innamorato della sua bimba, dal reparto di Rianimazione 1 area covid ha mandato un messaggio d'auguri alla sua piccola scrivendo tutto sulla sua tuta. «Tanti auguri alla mia piccolina che oggi compie 4 mesi di vita e di amore. Auguri alla mia stella», recita la dedica del papà (come si vede in foto), «sei la cosa più bella che indosso, sei risorsa, sei il cielo, sei il mondo. Auguri Chiara, amore di papà». Dolci momenti da condividere anche con i colleghi di reparto.