Molfetta, tombolata solidale dai balconi per i bisognosi

MOLFETTA - Le festività natalizie sono abbondantemente alle spalle per pensare a una tombolata, eppure se si è costretti a rimanere tra quattro mura per via dell’emergenza Covid-19, rispolverare alcune tradizioni (seppure fuori stagione) potrebbe essere utile.

È quello che hanno pensato a Molfetta i cittadini di via Monsignor Bello e via Alberto Moravia, a ponente della città, protagonisti di una speciale tombolata allestita sui propri balconi e destinata rigorosamente alla solidarietà e alla beneficenza.

Prodotti alimentari di ogni genere, ittici, enogastronomici, ma anche prodotti per il corpo, trattamenti estetici, giocattoli e gadget per bambini sono stati messi in palio e successivamente donati dall’intero quartiere al Sermolfetta, alla parrocchia Santa Famiglia, al Social Market Solidale e alla parrocchia di San Domenico. Tutto è nato in modo totalmente spontaneo, come spiegano gli stessi abitanti del quartiere. «Ci siamo trovati da un momento all’altro, come tutti gli italiani, anzi come tutto il mondo - hanno precisato - a lottare contro un nemico invisibile che ci ha fatto riflettere sul senso della vita, ma che ci ha costretto contemporaneamente tra le mura delle nostre case. Ben presto abbiamo scoperto il vero significato della solidarietà e del bisogno, abbiamo capito che non eravamo soli e abbiamo trasformato questa “quarantena” in un momento di collaborazione», osservano.

L’idea della tombolata è stata soltanto l’ultima delle iniziative organizzate nel quartiere per dare un contributo a chi, per via delle restrizioni e del precipitare delle economia, ha visto pesantemente compromessa la propria situazione familiare.

Il quartiere compreso tra le vie Monsignor Bello e Moravia è fatto anche di diversi cittadini titolari di attività commerciali che, nonostante la crisi globale dei settori, non ci hanno pensato più di tanto nel mettere i propri prodotti a disposizione di chi vive una situazione assurda e difficile.

«Tra un ambo, un terno o una quaterna - hanno proseguito - non sono mai mancati i momenti di riflessione e di condivisione, quelli che hanno portato all’attenzione la realtà del momento e la necessità di rimanere tutti uniti». Un rione fatto non sempre di congiunti (termine portato alla ribalta dall’ultimo Decreto del premier Conte) ma che si è rivelato essere una grande famiglia, in grado di sopperire alla distanza dai propri genitori, figli, nonni e anche amici che spesso costituiscono una seconda famiglia.

«Abbiamo cercato nel nostro piccolo di non farci mancare nulla - hanno commentato alcuni residenti -. Abbiamo festeggiato tutti insieme dai nostri balconi la Festa del Papà e poi la Pasqua e la Pasquetta. Abbiamo vissuto in un modo totalmente diverso i Riti della Settimana Santa, non ci siamo fatti mancare le melodie delle marce funebri cui tutti noi molfettesi siamo legati, abbiamo festeggiato compleanni e anniversari di matrimonio. Abbiamo creato spettacoli per bambini, sino a questa tombolata».