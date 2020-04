Ode alla quarantena, con la poesia si combatte la noia dell'isolamento forzato

BARI - C'è chi combatte la noia da quarantena con la cucina, chi con la lettura e chi con l'ozio. Poi c'è anche chi sfrutta questo tempo "morto" per scrivere poesie. Così ha fatto un dottore, Michele Cannone. La sua opera «Vita al guinzaglio» è una sorte di ode alla quarantena. A segnalarci l'iniziativa è una nostra lettrice Valeria Croccitto.

Ecco la poesia.

È l’undici marzo,

la primavera è alle porte,

c’è paura e terrore

di fronte alla morte.

Una triste vicenda

ha sconvolto il paese,

la gente ne parla

da ormai più di un mese.

Questa brutta notizia

è una vera sciagura,

Pandemia vien chiamata

sta gran fregatura.

Le strade deserte,

le scuole son chiuse,

Decaro che dice:

“Non ci sono più scuse”.

Si sta tutti a casa,

a tutti conviene,

facciamoci forza

e andrà tutto bene.

Ormai tutto è fermo

ma il mondo va avanti,

che brutto vedere

noi tutti distanti.

Distanti ma uniti

è lo slogan perfetto,

ne baci e ne abbracci

così ci hanno detto.

Le nostre abitudini

ormai son cambiate,

maledetto sto virus

che le ha ormai mutate.

Il mondo è allo sbando

per sta situazione,

è l’egoismo dell’uomo

a crear confusione.

“ Non siete i padroni”

la natura ci dice,

e guai son per noi

se la si contraddice.

Questa è la prova,

siam noi la rovina,

la natura ha voluto

una punizione divina.

La terra ci ospita,

ci da da mangiare,

ci vuole rispetto

la dobbiam ringraziare.

Tirare la corda

è stato uno sbaglio,

adesso è la vita

a tenerci al guinzaglio.

La vita riserva

tante sorprese,

sta a noi accettarle

senza pretese.

Purtroppo non sempre

si riesce a gioire

per quel che succede

nel nostro avvenire.

Per il bene di tutti

dobbiamo rialzarci,

veniamoci incontro,

possiamo aiutarci.

La strada è un po’ lunga,

la gente è impaurita,

ma quanti problemi

per la risalita.

Senza saperlo

eravamo felici,

bastava ben poco

ed un gruppo di amici.

L’unica cosa

che adesso vogliamo

è la libertà

che prima avevamo.

Le cose le apprezzi

quando ormai non ci sono,

chiediamo per questo

alla natura perdono.

Che questa esperienza

ci sia di lezione,

per vivere al meglio

questa situazione.

Nel bene o nel male

la vita va avanti,

riusciremo a vederci

senza esser distanti.

Il mio augurio più grande

è che ciò avvenga presto,

per poterci abbracciare

in ogni contesto.