Colpo al narcotraffico nel Foggiano: arrestate due persone, sequestrati oltre 200kg di marijuana

I carabinieri di Foggia hanno colpito nuovamente il narcotraffico: a Lucera hanno arrestato un 38enne commerciante abusivo per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. L'hanno sorpreso in flagrante in località Salice di Foggia, mentre coltivava una

piantagione di canapa indica costituita da 39 piante di altezza compresa tra un metro e due metri circa, alimentato da un sistema di irrigazione collegato a cisterna su rimorchio. In una roulotte aveva anche alcuni grammi di hashish e cocaina. Si trova ai domiciliari.

In un'altra operazione i militari sono riusciti ad individuare una piantagione nascosta e hanno sorpreso un uomo di 53 anni, originario del luogo, mentre coltivava 11 piante di marijuana, di altezza superiore ai due metri, complete di infiorescenze. Queste ultime, del peso complessivo di oltre 100 kg, se immesse sul mercato illegale avrebbero fruttato diverse decine di migliaia di euro. L'uomo si trova ai domiciliari.