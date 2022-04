«Manfredonia bocciata dal Ministero dell'Interno sulla video sorveglianza»

FOGGIA - «La città di Manfredonia, nonostante venga riconosciuta incidenza “elevatissima” della criminalità, finisce al 1732 esimo posto» e dunque esclusa, dalla graduatoria delle città beneficiare dei finanziamenti del Ministero dell'Interno in merito alla sicurezza urbana attraverso la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza. E' quanto rende noto il capogruppo in seno al Consiglio comunale di Manfredonia Nuova Giulia Fresca. La già candidata a sindaco della città garganica, nella sua analisi contraria alla maggioranza consiliare, tira fuori il decreto del ministero dell'Interno Luciana Lamorgese del 9 aprile scorso, che ha approvata la graduatoria, pubblicata in questi giorni, redatta dalla competente Commissione di valutazione sulla base dei criteri e dei punteggi previsti dal decreto interministeriale, e che tiene conto della quota di riserva in favore dei comuni del Mezzogiorno, che esclude senza diritto di ripescaggio Manfredonia.

Il contributo statale, diretto a sostenere gli oneri sopportati dalle amministrazioni municipali per l’installazione dei sistemi previsti nell’ambito dei Patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci ha messo a disposizione 27 milioni di euro ed i progetti che godranno del contributo saranno solo i primi 416. Tra questi, tre sono pugliesi: Bari (182° posto), Cellino San Marco (225°) e Peschici (364°). Quest'ultima, come Manfredonia, è una cittadina che fa parte dell'area garganica. E tra l'altro a Bari, la giunta ha proprio approvato ieri due studi di fattibilità per l’installazione e la manutenzione delle telecamere di videosorveglianza. Nello specifico si tratta di risorse pari a 2 milioni 343mila euro per annualità 2022 del Piano triennale delle opere pubbliche e di 2 milioni e 200mila euro per le annualità 2023-24.

«Personalmente - scrive la rappresentante di Manfredonia Nuova - dall’analisi della richiesta presentata dai commissari, ho immediatamente colto che non sarebbe andata a buon fine in quanto non era stata prevista alcuna quota di cofinanziamento che, al contrario e come si evince dai comuni risultati assegnatari, avrebbe fatto la differenza in termini di punteggio finale. Per tale motivo, all’indomani dell’insediamento del Consiglio Comunale, presentai l’interrogazione al sindaco Gianni Rotice e alla sua giunta per conoscere “quali decisioni si intendono assumere nel caso in cui il progetto citato non ottenga il finanziamento richiesto al fine di garantire e rafforzare, comunque, la sicurezza urbana della città di Manfredonia”. La risposta fornitami dall’assessore delegato, Angelo Salvemini, fu semplicemente: “il medesimo progetto sarà candidato anche ad altre fonti di finanziamento qualora dovessero essere pubblicati bandi ad hoc”. E L’assessore chiuse con le parole: “purtroppo, attualmente, la condizione di predissesto in cui versa il nostro Ente non permette l’accesso a fondi di finanziamento interni”».