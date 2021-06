San Giovanni Rotondo, in auto con un chilo di cocaina: presa una donna

San Giovanni Rotondo - Un chilo di cocaina nel vano portaoggetti dell'auto. E per una 43enne, già conosciuta dalle forze dell'ordine, si sono aperte le porte del carcere. D.M.N. è stata arrestata dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di droga.

È accaduto la sera della festa patronale. Nel corso di un controllo alle porte di San Giovanni Rotondo i militari l'hanno notata che arriva da San Pietro in Lamis in auto. Fermata, hanno iniziato la perquisizione e lei ha invano cercato di fermarli, dicendo che avrebbe offerto «qualsiasi cosa» per evitare la perquisizione.

Controllato il mezzo, i carabinieri hanno scoperto un panetto di cocaina di oltre un chilo, da cui - è stato accertato - sarebbe stato possibile ricavare 5265 dosi.