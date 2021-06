Zapponeta, bimbo in asfissia salvato dai soccorritori

Foggia - Attimi di paura ieri a tarda sera alla postazione del 118 di Zapponeta: un giovane uomo disperato, con in braccio un bambino di 15 giorni in asfissia, si è presentato in cerca di aiuto. Il piccolo, che aveva smesso di respirare a causa di rigurgito di latte, è stato salvato grazie a prontezza, professionalità e sangue freddo dall’equipe del 118. Aspirato e rianimato, il bimbo è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale di Cerignola dove è stato ricoverato in osservazione. Ora è tornato sorridente tra le braccia dei genitori. I medici ci mandano la foto del lietofine.