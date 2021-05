Foggia, furgone si ribalta in via Cerignola: morto il conducente

Un cittadino di nazionalità pakistana di 27 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in via Cerignola, alla periferia di Foggia. Nel sinistro stradale sono rimasti feriti altri quattro cittadini stranieri (non si conoscono ancora le rispettive nazionalità), due dei quali verserebbero in condizioni più gravi e ora si trovano ricoverati al Policlinico di Foggia, mentre altri due in condizioni meno preoccupanti sono ricoverati a Cerignola. Illeso un uomo originario del Bangladesh che pare fosse alla guida del mezzo. A quanto si apprende da prime informazioni, i sei stranieri viaggiavano a bordo di un furgone che, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada ribaltandosi. Sul posto stanno operando gli agenti di Polizia.

(foto Maizzi)