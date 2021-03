Foggia, 40enne accoltellato a gambe e schiena nel centro storico

FOGGIA - Un quarantenne foggiano è stato ferito con un coltello alla schiena e alle gambe nel centro storico del capoluogo dauno. È ricoverato in codice rosso al policlinico Riuniti di Foggia e non è in pericolo di vita. L'uomo - a quanto si apprende - ha precedenti penali per reati contro il patrimonio e stupefacenti. Sul posto, allertati dagli operatori 118, sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Gli agenti vogliono capire se nel pomeriggio l’uomo abbia litigato con qualcuno che poi possa averlo accoltellato. Gli investigatori stanno anche verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona.