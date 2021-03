8 marzo a Lucera, al Lastaria mimose, cioccolatini e sorrisi per le pazienti dell'Oncologico

FOGGIA - Iniziative di solidarietà e di vicinanza al reparto di Oncologia del Lastaria di Lucera oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna Un quadro raffigurante un grande cuore, in segno di speranza, affinchè presto si possa superare questo difficile momento di emergenza sanitaria, è stato donato oggi al reparto di Oncologia del presidio ospedaliero Lastaria di Lucera, diretto dal Dott. Maurizio Di Bisceglie, dall’artista Gianni Pitta di Lucera. Il cuore è icona dell'amore, della passione, ma anche del tormento. E da questo cuore nascono due fiori, simboli della speranza che è l'unica arma per superare i momenti difficili - ha dichiarato l’architetto Gianni Pitta. Oltre all’opera, il Comitato “Io sto con il Lastaria”, rappresentato da Marianna Tremonte, ha pensato di donare a tutte le donne che si recano oggi nel reparto di Oncologia del Lastaria e a tutte le operatrici sanitarie del reparto una mimosa e dei cuoricini di cioccolato. Al Lastaria sono curate tutte le forme di tumore, ma oggi 8 marzo, con la consegna di questo piccolo omaggio, abbiamo voluto accendere un faro sulle forme tumorali che colpiscono le donne. Gli stili di vita sani, i controlli e la diagnosi precoce potranno ridurre sempre di più il rischio e ottimizzare le cure” – ha dichiarato Marianna Tremonte.

“Ringrazio tutti per questi attestati di fiducia e di affetto nei nostri confronti, con l’augurio di poter continuare a lavorare sempre con il cuore, a servizio dei pazienti oncologici di Lucera, del Subappennino e dell’intera Capitanata” – ha dichiarato il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice dipartimentale ospedaliera di Oncologia Medica del Lastaria di Lucera Dott. Maurizio Di Bisceglie, del Dipartimento Oncoematologico, Direttore Dott. Giuseppe Bove. Un altro grande cuore rosso di cartapesta, realizzato dai cartapestai dell’associazione MoviDauna di Apricena, è stato donato oggi al reparto di Oncologia del Lastaria di Lucera dai Clown Dottori dell’Associazione “Il Cuore Foggia”, diretta da Jole Figurella e rappresentata dalla capo zona di Lucera Carmela Pulzella, come augurio a tutte le donne del reparto di Oncologia affinché riescano a vedere la luce anche nelle tenebre.