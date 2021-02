Manfredonia, uccise a coltellate commercialista rivale in amore: 53enne rinviato a giudizio

MANFREDONIA - Il Gup del Tribunale di Foggia Armando Dello Iacovo ha rinviato a giudizio Biagio Cipparano, 53 anni di Manfredonia accusato di omicidio premeditato nei confronti del consulente del lavoro Vincenzo Paglione, compiuto a Manfredonia la mattina del 5 febbraio 2020, e disposto l’inizio del dibattimento davanti alla Corte d’Assise di Foggia per il 19 aprile prossimo.

Il giudice ha anche dichiarato inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato che venne avanzata nelle scorse udienze dal difensore di Cipparano, l'avvocato Michele Sodrio, rigettando anche la richiesta di perizia psichiatrica.

«Il Gup ha accolto la tesi del pubblico ministero Marina Gravi e delle parti civili - ricostruisce l’avvocato Michele Sodrio - cioè il fatto che Cipparano avesse deciso diversi giorni prima di uccidere Paglione, ritenuto un rivale in amore per una relazione sentimentale con la ex moglie dell’assassino».